Rapaz foi preso pela PM após furtar moto em Vargem

Na quinta-feira, dia 8, um rapaz foi preso pelo furto de uma motocicleta no Centro, durante patrulhamento dos soldados da Polícia Militar Emiliano e Silas. Os PMs tiveram conhecimento do furto e passaram a realizar patrulhamento nas possíveis rotas de fuga e viram uma moto abandonada em uma área verde do Jardim Novo Mundo.

Pela placa do veículo eles constataram que se tratava da moto furtada e informaram à rede da PM que o veículo havia sido localizado. No local, havia um rapaz, que foi questionado pelos policiais se ele havia visto quem tinha deixado a moto ali. O morador disse que havia sido um homem vestindo blusa camuflada, calça verde e que possuía uma tatuagem no pescoço.

Foi iniciado um novo patrulhamento para tentar localizar o rapaz, com o apoio do cabo Salomão e soldado Teodorio. Assim, foi localizado um suspeito com as características passadas pelo morador, cerca de 300 metros do local onde a motocicleta foi abandonada escondida entre um mato e um tronco de árvore. Ele foi parado e submetido à busca pessoal.

Questionado sobre a motocicleta, ele confessou que teria furtado o veículo para ir até o Jardim Paulista e que usou um pedaço de ferro para ligar a motocicleta. Diante dos fatos, ele foi apresentado no Plantão Policial, onde o delegado ratificou a voz de prisão por furto de veículo. O rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça e a motocicleta foi restituída à sua proprietária.