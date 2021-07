Saúde de Divinolândia receberá R$ 900 mil para saúde

Em visita a Divinolândia no início de julho, o deputado federal Alex Manente foi recebido pelo vice-prefeito Paulo Aurelietti e pelos vereadores Ederson Trevizan, Leonardo Corrêa e Marinho Tesolin.

Na ocasião, foi anunciada oficialmente pelo deputado federal a destinação de uma Emenda Parlamentar no valor de R$ 900 mil para serem investidos na área da saúde, em especial nos serviços da atenção básica, oferecidos à população em todas as unidades de atendimento. “Agradecemos ao deputado federal Alex Manente pela visita, bem como pelo apoio e comprometimento com Divinolândia”, disse o vice-prefeito Paulo.

No dia 14, a prefeitura de Divinolândia detalhou que os recursos serão destinados ao custeio da saúde no município. A verba será designada a melhorias na realização de exames, resultando na redução das filas de espera, aumento nas compras de medicamentos e demais necessidades da área da saúde, essencial para o município. O prefeito Antônio de Pádua Aquisti, o Padoca, agradeceu em nome da Administração Municipal ao deputado federal Alex Manente e destaca a importância do recurso para a melhoria da qualidade de vida da população de Divinolândia.