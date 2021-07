10 anos da Gazeta no Facebook

No ano em que a Gazeta de Vargem Grande completa 40 anos de circulação em Vargem Grande do Sul, outra data importante para o jornal em 2021 é o aniversário de 10 anos da página da Gazeta no Facebook, completados na última segunda-feira, dia 12.

Apesar de ter perdido muito espaço nos últimos anos, especialmente entre o público mais jovem que prefere redes como Instagram e Tiktok, o Facebook segue como a mídia preferida dos vargengrandenses que buscam em seus grupos e fanpages informação, oportunidades de negócio e entretenimento.

Com a democratização do acesso à Internet e a presença massiva do público na rede criada pelo americano Mark Zuckerberg e pelo brasileiro Eduardo Saverin, a entrada da Gazeta no Facebook pareceu o caminho natural a ser tomado.

Com o passar dos anos, a presença da Gazeta na rede social reforçou a importância do jornal como o principal meio de informação do vargengrandense, tornando mais ágil o relacionamento entre os moradores e a reportagem e também servindo como ferramenta para que a população consiga solucionar seus problemas e expor aquilo que precisa ser melhorado na cidade.

Para se ter uma ideia da relevância das discussões fomentadas na fanpage do jornal, uma postagem feita na manhã da quarta-feira, dia 14, questionando a opinião dos internautas a cerca da retomada ou não do estacionamento rotativo, a Zona Azul, nas ruas centrais de Vargem, alcançou uma repercussão enorme. Foram alcançadas 17 mil pessoas e teve uma taxa de engajamento de 3.136 interações, com 356 comentários em menos de 24 horas.

Por outro lado, o imediatismo da Internet aponta para outros desafios, como o de tornar a informação mais acessível ainda, visto que muitos internautas optam por comentar uma reportagem lendo apenas o título, sem acessar o link que redireciona para o texto completo, por exemplo.

Outro desafio, esse de toda a imprensa no mundo, é o de ter que lidar com a disseminação de notícias falsas, as conhecidas fakenews. Nesse aspecto, a Gazeta se tornou uma aliada de internautas que recorrem ao jornal justamente como ferramenta para esclarecer esses boatos. Mas com a polarização política de muitos usuários das redes, esse combate ficará cada vez mais intenso.

Por fim, o balanço é bastante positivo e a evolução só mostra a importância da Gazeta para a cidade e da importância do leitor para o jornal seguir explorando novas plataformas de conteúdo e sendo relevante para o município.