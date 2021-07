Passa bem

O vereador Célio Santa Maria (PSB), o conhecido Gordo Massagista, passou recentemente por uma cirurgia eletiva (as que não são urgentes) no Conderg. A operação foi bem sucedida e o vereador já está se recuperando bem.

Turismo na região

As cidades turísticas do Estado de São Paulo receberam R$ 75,7 milhões para obras e melhorias de infraestrutura no primeiro semestre. Os recursos, do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), atenderam 119 municípios. Na região, receberam verbas as cidades de Águas da Prata, Caconde, Divinolândia, São José do Rio Pardo e Tambaú.

Bom exemplo

Em junho, a prefeitura de Casa Branca iniciou um trabalho de fiscalização em terrenos baldios que estão sem limpeza, sem calçada, sem muro e obstruindo passagem de pedestres. Os terrenos nessas condições estão recebendo além da notificação, uma placa que indica que o local está sendo supervisionado pela Prefeitura. Os donos têm 15 dias para providenciar as medidas determinadas pela prefeitura sob pena de serem autuados e as placas só são retiradas após os reparos indicados nas notificações.

Novo material didático

Depois do Anglo ter informado que não mais trabalharia com material didático para prefeituras, o Departamento de Educação teve de contratar nova empresa para fornecer as apostilas aos alunos. O extrato do contrato da empresa licitada para o serviço foi publicado no dia 14, no Jornal Oficial do Município. A empresa contratada foi a Editora Moderna SA pelo valor de R$ 863.680,00, por 12 meses.

Pacotão

O contrato inclui sistema pedagógico de ensino com fornecimento de material didático, para alunos e professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental I, incluindo assessoria pedagógica continuada aos docentes da Rede Municipal de Ensino; Portal de Educação; Sistema de Avaliação e Cursos de Formação Continuada para os professores; materiais e recursos de apoio pedagógico e material complementar de apoio para avaliações externas do SAEB.

Novas adutoras

Também foi publicada no jornal oficial a contratação da Teto Construtora AS para a execução de obras de sistema de abastecimento de água tratada, com a construção de adutoras e instalação de reservatórios metálicos. O valor do contrato é de R$ 3.473.286,27.