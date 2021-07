Em junho, deputados destinaram emendas e recursos a Vargem Grande do Sul

No mês de junho, diversos deputados anunciaram a destinação de recursos a Vargem Grande do Sul e região, sendo verbas para a saúde, para o Hospital Regional de Divinolândia, para pavimentação de Via de Acesso e construção de ponte, construção de academias ao ar livre e aquisição de equipamentos. A Gazeta de Vargem Grande pediu a prefeitura, a relação dos políticos, recursos e projetos que serão contemplados.

Em 31 de maio, o Deputado Federal Coronel Tadeu (PSL) direcionou uma verba de R$ 160 mil para custeio dos serviços de atenção básica para o Departamento de Saúde de Vargem.

No dia 28, o Deputado Federal Vanderlei Macris (PSDB) também fez o anúncio de uma emenda de R$ 200 mil que serão destinados também para a saúde de Vargem.

Além dessas emendas, Vargem também recebeu R$ 100 mil do Deputado Federal Paulo Teixeira (PT), destinado a serviços de assistência hospitalar.

Em junho, a deputada federal Luiza Erundina (Psol) direcionou para Vargem uma verba de R$ 500 mil para implantação de Academias ao Ar Livre.

Para a estruturação da rede de serviços da Atenção Básica de Saúde, foram destinados R$ 100 mil pelo Deputado Federal David Soares (DEM).

O Deputado Federal Roberto Alves (PRB) efetivou uma emenda de R$ 500 mil para a cobertura da arquibancada do Centro Educacional e Esportivo José Cortez, na Vila Santana.

O Deputado Federal Samuel Moreira (PSDB) anunciou uma emenda de R$ 250 mil para a pavimentação de diversas ruas da cidade e R$ 400 mil para aquisição de um Caminhão Pipa.

No dia 10 de junho, em Mogi Guaçu, o Governador João Doria (PSDB), o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional Marco Vinholi (PSDB) e o Deputado Estadual Barros Munhoz (PSB) anunciaram liberação de R$ 1,2 milhões para a troca do telhado e fiação elétrica do Hospital Regional de Divinolândia.

Lá também foi anunciada a melhoria na Via de Acesso Ernani Parada Otero, na saída de Vargem para São Sebastião da Grama, sendo recapeamento total da via e a pavimentação dos acostamentos de quatro metros de largura de cada lado.

O anúncio foi feito pelo Deputado Barros Munhoz e confirmado pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Serão investidos cerca de 3 milhões de reais para as melhorias no local. No dia 21 de junho, em cerimônia em São Paulo no Palácio dos Bandeirantes, o Governo do Estado autorizou a licitação da obra da Via de Acesso.

O Deputado Baleia Rossi ainda destinou uma emenda de R$ 300 mil para serviços de assistência hospitalar e R$ 120 mil para o kit de equipagem para o Conselho Tutelar. Além disso, ele enviou R$ 300 mil para custeio da Saúde e duas emendas de R$ 500 mil, totalizando R$ 1 milhão para a pavimentação de diversas ruas da cidade.

No dia 25, o Deputado Estadual Rafa Zimbaldi (PL) liberou R$ 600 mil para a construção de uma ponte sobre o Rio Verde, na Rua Getúlio Vargas, permitindo a ligação dos bairros da parte alta ao Centro da cidade pela rua.

Na ocasião, também aconteceu uma reunião junto ao provedor do Hospital de Caridade Jair Gabricho, que apresentou um projeto para instalação de uma usina de oxigênio ao Deputado. Na tentativa de viabilizar o projeto, que tem custo estimado de R$ 1,2 milhões, outros encontros já foram agendados.

O Deputado Estadual Altair Moraes (PRB) enviou R$ 108 mil para custeio da Saúde e R$ 150 mil para aquisição de uma ambulância, além do envio dos equipamentos para uma Academia ao Ar Livre.

A Saúde recebeu mais uma emenda para custeio, sendo R$ 100 mil do Deputado Estadual Cauê Macris (PSDB)

Deputado Rafa Zimbaldi, que visitou Vargem, destinou recursos para construção de ponte. Foto: Reprodução Facebook