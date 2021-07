Em 2017, ACI apresentou projeto para Rua do Comércio

Em 2017, a Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul doou para a prefeitura um estudo sobre a reestruturação do Centro Comercial da cidade, prevendo a construção de um calçadão na rua do Comércio.

Pela proposta apresentada, o calçamento da Rua do Comércio seria ampliado e as vagas de estacionamento reduzidas para a melhor passagem dos pedestres, com parklets e bancos construídos em determinados pontos.

O engenheiro civil Rafael Ligabue Cacholla, da DAC Engenharia, ao comentar a postagem da Gazeta a respeito da Zona Azul observou que a reestruturação dessa via, seria positiva inclusive para as lojas. “Vários estudos mostram que uma rua de comércio sem veículos parados, tem uma taxa de circulação de pedestres maior, e muito mais visibilidade para os veículos que circulam. Na nossa opinião deveria ser proibido o estacionamento de veículos na Rua do Comércio, com vagas apenas para carga e descarga e vagas especiais. Poderia inclusive ser feito toda uma revitalização das calçadas, ampliando e criando pontos para pedestres. Isso seria benéfico para o comércio, que em tese teria suas vendas aumentadas com maior visibilidade. Seria benéfico para a população em geral pois diminuiria muito a poluição visual também. E não existe nenhum problema parar lá veículos um quarteirão acima ou abaixo, o deslocamento para chegar a pé, após descer do veículo, até a Rua do Comércio seria de apenas 100 metros”, observou.