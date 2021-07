Estacionamento rotativo terminou em 2018

Foi numa segunda-feira, dia 9 de abril de 2018, que o estacionamento rotativo na cidade, a conhecida Zona Azul, deixou de funcionar no município, após a prefeitura rescindir amigavelmente no dia 8 de janeiro daquele ano, o contrato com a empresa Central Serviços Ltda EPP. A empresa teve mais 90 dias depois da rescisão para deixar de funcionar.

A atuação da empresa passou por vários questionamentos, sendo que em 2017 foi aprovada na Câmara Municipal uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para fiscalizar a atividade da empresa prestadora de serviço no município, apontando diversas irregularidades na atuação da mesma.

A CEI foi presidida pelo vereador Paulinho da Prefeitura e dentre as irregularidades apontadas, constava a ausência de parquímetros, atraso no repasse dos valores aos cofres públicos, ilegalidade na aplicação das multas, ilegalidade no decreto que aumentou a tarifa e no aumento do número de vagas.

Com base nos levantamentos feitos pela CEI, a prefeitura abriu um processo administrativo para apurar possíveis irregularidades no contrato com a Central Serviços Ltda. EPP. O processo foi concluído com recomendação para que se efetuasse a rescisão amigável do contrato, o que foi feito.

Motoristas e comerciantes se posicionaram sobre a suspensão do serviço

Na ocasião, vários comerciantes e motoristas da cidade comentaram através de reportagem da Gazeta de Vargem Grande, o fechamento do estacionamento rotativo no Centro da cidade.

Alguns ponderaram que sem a Zona Azul, a vida dos motoristas em busca de vagas ia ficar mais difícil, uma vez que quem trabalha no comércio poderia passar a ocupar as vagas, deixando seus veículos o dia todo estacionados nas ruas do Centro. Os comerciantes comentaram que por não ter onde estacionar, os clientes das lojas localizadas no Centro seriam prejudicados.

Quem defendeu a extinção da Zona Azul, afirmou que achava injustas as multas no valor de R$ 10,00 que a empresa cobrava de quem estacionava o carro e não pagava para tal finalidade. Também muitos discordavam de ter de pagar para estacionar o carro na Rua do Comércio e em suas proximidades.

Prefeitura informa que não há estudos para volta da Zona Azul

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande procurou a administração municipal para saber sobre a Zona Azul e perguntado ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) se havia algum estudo sobre a volta da mesma, ele respondeu que não existe nenhum assunto referente à volta da Zona Azul na cidade. Também o prefeito afirmou que é contra a Zona Azul ser administrada pela prefeitura e que até o presente momento, nenhuma entidade ou cidadão oficialmente reivindicou a volta do estacionamento rotativo no Centro da cidade. Lacônico nas suas respostas, o prefeito afirmou que nos últimos três anos sem a Zona Azul na cidade, trouxe vantagens e desvantagens.