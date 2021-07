Toco: mais de 50 anos dedicados à mecânica

Mecânico dos mais tradicionais de Vargem, Toco contou sua história ao Guia do Motorista

Aos setenta anos, Iletro Cachola, o conhecido Toco da Auto Peças Iletrocar Ltda., é um dos mais antigos mecânicos de Vargem Grande do Sul que ainda põe a mão na graxa, como ele fez questão de dizer. A profissão de mecânico está para o carro, assim como o médico está para o paciente, portanto, de enorme importância para todos os motoristas que se prezam e nos momentos que mais precisam de socorro, vão em busca de alguém responsável e com capacidade para resolver os problemas que seu veículo apresenta.

Muito conhecido na cidade por sua atuação em várias entidades, como conselheiro do Hospital de Caridade, da Associação Comercial e Industrial, membro da Loja Renascença II e vereador por duas legislaturas, Toco também ganha destaque quando trabalha nas quermesses da cidade e com voz e tiradas muito engraçadas, divulga os números da roleta de prêmios das várias quermesses que são realizadas em Vargem Grande do Sul.

Legítimo representante da Vila Polar, onde nasceu em 4 de agosto de 1950, é filho de Orlando Cachola e Terezinha Teixeira Cachola. Casado com Neide Asnaldo Cachola, o casal tem dois filhos, Daniel e Danusa. Foi descendo o morro da Vila Polar que Toco, aos 16 anos, procurou serviço e encontrou na oficina mecânica dirigida por Laércio Barticioti e Valdir Carmineti, o conhecido Didi, a profissão que iria acompanhá-lo pelo resto da vida.

Foi lá, na oficina que ficava na Rua Bernardo Garcia, logo acima da agência dos Correios, que ele iniciou-se no oficio de aprendiz de mecânico, aprendendo tudo sobre mecânica em geral de carros e caminhões.

Com a mudança da oficina para a rua Cel. Lúcio, logo abaixo do estacionamento do Supermercado Estrela, ele continuou no aprendizado como ajudante de mecânico, onde recebia uns trocados no final do mês, mas a função principal era a aprendizagem do ofício.

Corria o final dos anos 60, a indústria automobilística no Brasil ganhava fôlego, a Volkswagen inaugurava sua primeira fábrica fora da Alemanha em São Bernardo do Campo e onde hoje é o Supermercado Estrela, na Rua Cel. Lúcio, iniciou-se a instalação de uma concessionária da Volks em Vargem Grande do Sul, a Vagal, cujos proprietários eram os irmãos Jamil e Valois Zogbi.

Para lá se dirigiu o ajudante de mecânico Iletro Cachola a solicitar uma vaga, sendo admitido como auxiliar de mecânico. Antes de por a mão na graxa, ajudou na instalação da concessionária, colocando as prateleiras e outros móveis e aparelhos necessários para o funcionamento da mesma.

Até 1969, Toco ficou na função de auxiliar de mecânico e em janeiro deste ano, foi fazer o primeiro curso de mecânico na fábrica da Volks em São Bernardo do Campo. “Fui o primeiro mecânico de Vargem Grande do Sul a fazer o curso de Reparos Leves em Geral na Volkswagen do Brasil”, afirmou.

Com uma ponta de orgulho, ele mostra à reportagem a sua Carteira de Formação Profissional para Integrantes da Organização Volkswagen do Brasil, onde constam os seis cursos realizados na principal indústria automobilística do país na época.

A Vagal foi vendida alguns anos depois para o sr. Luigi Puglia, e quando a mesma se mudou para as novas instalações na Av. Walter Tatoni, Iletro Cachola achou que tinha chegado a hora de montar a sua própria oficina mecânica e, por volta de 1975, montou seu empreendimento na Rua Batista Figueiredo, onde hoje funciona a quadra esportiva da Escola D. Pedro II.

Em 1976 a Fiat lança no Brasil o Fiat 147, modelo Hatch que tinha muitas novidades e prometia revolucionar o segmento no país. Em 1977, Toco é convidado pela concessionária Fiat instalada em São João da Boa Vista, a colocar um ponto assistencial da Fiat também em Vargem Grande do Sul.

Toco realizou então vários cursos na Fiat, se especializando nos carros que começavam a ganhar o mercado brasileiro. Em 1997, no Senai em São Paulo, realizou o curso de mecânica geral de motores Fiat. Em 1999 e 2000, cursos de injeção e ignição do Novo Pálio e também do Marea. Também realizou vários cursos na Tecnomotor em São Carlos.

Em abril de 1985, adquiriu e construiu o prédio e a oficina onde hoje está instalada a Auto Peças Iletrocar, na Rua Padre José Valeriano. Com mais de meio século na profissão de mecânico, Iletro Cachola, o Toco, é referência na cidade como mecânico, atendendo todas as marcas de veículos não só de clientes de Vargem, como também da região.

Nestes 54 anos de profissão, acompanhou todas as mudanças que ocorreram no setor automobilístico. Quando iniciou aos 16 anos, trabalhava mais com motor, câmbio e suspensão. Depois tudo foi evoluindo, chegaram os carros com injeção eletrônica e todos os avanços tecnológicos que hoje os novos veículos possuem. Mas Toco sempre esteve atento, acompanhando toda a evolução que acontecia no setor.

Para ele, a grande mudança foi a introdução da injeção eletrônica nos carros no final da década de oitenta, substituindo os antigos carburadores e obrigando os mecânicos a se reciclarem e fazerem cursos para acompanhar as novidades. “Houve uma grande mudança na mecânica dos carros, na parte eletrônica e para acompanhar, fiz vários cursos, adquiri vários aparelhos, vários vídeos para também aperfeiçoar nossos funcionários, para podermos atualizar e acompanhar a evolução”, disse Toco.

Até hoje Toco e seus funcionários continuam se aprimorando através de estudos, de aquisição de novos aparelhos e ferramentas, como aparelhos para diagnóstico de ABS, direção elétrica, air bag e outros componentes dos carros atuais, para poder dar a melhor assistência aos seus clientes.

Indagado como vê o futuro das oficinas mecânicas, o profissional afirma que será o dos veículos elétricos, conectados, elétrico e combustão, que as mudanças continuam muito rápidas no setor, com motores cada vez menores e com muito mais potência. Ele cita o caso do Fiat 1.3 turbo, que desenvolve 185 cavalos de potência. Lembra que o antigo Volks 1.300 tinha apenas 36 cavalos de potência.

Afirmou à reportagem que se sente realizado na profissão que abraçou, que continua sempre estudando, procurando informações e não pensa em parar. Aos 70 anos, todo dia chega na sua oficina por volta das 7h30, organiza o serviço e começa a trabalhar, atendendo os clientes, ajudando no diagnóstico dos problemas que os veículos apresentam, testando os carros, tira uma hora e meia de almoço e só deixa o local quando fecha o expediente, bem à tardezinha. O filho Daniel, que também é mecânico, é seu braço direito e contribui com a administração da oficina.

Ao ser perguntado qual o motivo de tantos anos com sucesso na profissão, ele cita que é realizando um trabalho honesto, atendendo bem as pessoas, dando a devida atenção e se mantendo atualizado no setor automobilístico que não para de se reinventar.