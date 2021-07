Um ano de desafios

Em julho de 2020, quando a Gazeta de Vargem Grande publicou o seu Guia do Motorista, uma das reportagens mostrava o desafio dos caminhoneiros em seguir com seu trabalho em meio a Pandemia da Covid-19. Considerado profissional de atividade essencial, o motorista não pode parar. Em seus veículos, seguem alimentos, peças, equipamentos, medicamentos, enfim, itens fundamentais de uma série de cadeias produtivas.

A necessidade de se manterem trabalhando, acabou levando a uma exposição muito grande desses profissionais aos riscos da doença. Reportagem publicada em junho pela Folha de São Paulo informava que dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, apontam que caminhoneiros, porteiros de edifícios, vendedores do comércio e motoristas de ônibus estão entre as ocupações com mais desligamentos por morte no segundo bimestre do ano, quando o país atravessava a segunda onda da pandemia.

Entre os motoristas de caminhão, foram registradas 1.449 mortes em março e abril, o maior patamar entre as ocupações e um aumento de mais de 223% em relação ao mesmo bimestre de 2020 (ainda no início da pandemia no Brasil). Na comparação com o mesmo período de 2019, antes da crise sanitária, a alta é ainda mais expressiva: 407%.

Outra categoria que viu o trabalho aumentar muito e, por consequência, a exposição à Covid-19, foi a dos mototaxistas. Como boa parte do comércio da cidade teve que permanecer fechado e há atividades que ainda seguem sem atendimento ao público, como os bares, a aposta dos empresários foi no sistema de entregas, o conhecido Delivery. Assim, muitos motociclistas tiveram que aumentar a jornada e redobrar os cuidados.

E mesmo com tantos riscos, muitos vargengrandenses seguem nas estradas e nas ruas, contribuindo para o desenvolvimento do município e de todo país. A todos esses profissionais, muitas empresas da cidade prestaram suas homenagens publicadas nas páginas desse Guia, que também é uma maneira da equipe da Gazeta agradecer a esses profissionais por todo empenho. Boa leitura.