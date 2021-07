Volta da Zona Azul foi discutida por motoristas

A reportagem publicada pela Gazeta de Vargem Grande na edição de 10 de julho, sobre a proibição de estacionamento na Praça da Conciliação, onde está localizada a Igreja Matriz de Sant’Ana, após a reforma do espaço, abriu uma discussão sobre a rotatividade de vagas nas ruas centrais de Vargem Grande do Sul.

Ao contrário da Praça Capitão João Pinto Fontão (onde fica a fonte luminosa), que pertence à municipalidade, a Praça da Conciliação é de propriedade da Paróquia de Sant’Ana e em entrevista à reportagem, o padre Carlos Eduardo Dóbies já imaginando a polêmica após a publicação da reportagem, disse que após a implantação dos canteiros de jardins, haverá somente uma entrada de cada lado das laterais da praça e que só será permitido o estacionamento dos carros dos fiéis durante a celebração dos cultos e outras solenidades como casamentos e batizados.

E a reportagem realmente iniciou um debate entre os leitores da Gazeta sobre a facilidade de se estacionar no Centro e até a volta ou não da Zona Azul. Tanto que na página do jornal no Facebook, foi aberta uma postagem somente para os internautas opinarem se são favoráveis ou contra a volta do estacionamento rotativo na cidade.

Em poucos minutos, a publicação já tinha dezenas de comentários e 24 horas depois de ser postada, já somava 360 comentários e um alcance de mais de 18 mil pessoas. A grande maioria se mostrou contrária a voltar a pagar para poder parar os carros, mas muitos moradores observaram que a retomada do estacionamento rotativo poderia ser benéfica e houve quem desse outras sugestões.

Internautas opinam sobre o estacionamento rotativo