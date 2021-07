Paróquia de Sant’Ana encerra a novena neste final de semana

A novena em louvor a Padroeira Sant’Ana, que começou no último sábado, dia 17, será encerrada neste final de semana. O tema da novena foi “Senhora Sant’Ana, rogai por nós, para que sejamos Irmãos”, baseado na Carta Encíclica “Fratelli Tutti,” do Papa Francisco. As celebrações ocorrem às 19h.

Durante a semana, a novena abordou uma série de temas para reflexão, com a participação de padres de Vargem e região, como João Paulo Spanholo, Paulo Valim, Celso Braz. Antônio José Carossi, Luciano Muterle Guidi, André Luiz Fernandes Nunes e Denis Aparecido Crivelari.

Neste sábado, dia 24, padre Richard Strazza será o pregador do tema “Senhora Sant’Ana, ensina-nos a encontrar o caminho do perdão e da paz”. Já neste domingo, dia 25, o tema será “Senhora Sant’Ana, rogai para que saibamos cultivar uma identidade cristã a serviço da Fraternidade” e o pregador será o padre Luís Fernando da Silva.

Romaria

Na missa deste domingo, às 19h, haverá ainda a presença da Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana e acompanhamento da Orquestra de Viola Caipira. Devido à pandemia da Covid-19, não será possível, pelo segundo ano consecutivo, a realização da tradicional Romaria.

Carreata e bênçãos

Na segunda-feira, 26, Dia de Nossa Senhora Sant’Ana, serão celebradas as missas solenes, além de uma carreata e bênção de veículos, após a missa das 9h. O estandarte de Sant’Ana percorrerá as ruas da cidade, com bênçãos às famílias.