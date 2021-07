Romaria será lembrada em missa e em vídeo

A novena em louvor a Padroeira Sant’Ana, que começou no último sábado, dia 17, será encerrada neste final de semana. Na celebração deste domingo, dia 25, às 19h, haverá na missa, a presença da Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana e acompanhamento da Orquestra de Viola Caipira.

Já no dia 26, segunda-feira, Dia de Sant’Ana, a diretora de Cultura e Turismo, Márcia Aparecida Ribeiro Iared, informou que haverá um momento de expressão de fé e louvor. O estandarte de Sant’Ana irá percorrer algumas ruas da cidade, abençoando as famílias de Vargem.

Está previsto ainda a reexibição do documentário “Viola e Saudade”, um vídeo que relata a história da Romaria e traz imagens do desfile de cavaleiros em anos anteriores, exibido originalmente em live transmitida em 2020. O link para o internauta assistir a produção será disponibilizado na página do Departamento Municipal de Cultura e Turismo no Facebook.