A Paróquia de Sant’Ana realiza no dia 26, segunda-feira, a tradicional carreata em louvor à Padroeira Nossa Senhora Sant’Ana e também a São Cristóvão, Padroeiro dos Motoristas, cujo dia é celebrado no dia 25 de julho. A procissão de carros terá início após a missa das 9h, na Igreja Matriz de Sant’Ana, de onde partirá o cortejo, que irá percorrer várias ruas da cidade.

São Critóvão

De acordo com a página da Canção Nova na Internet, Cristóvão, antes de se tornar cristão, se chamava Réprobo. Era um cananeu rude, alto, inculto, mas inteligente, desejava conhecer e servir ao rei mais poderoso da terra. Procurou o diabo e passou a servi-lo, admitindo ser ele o maioral da terra. Porém, um dia andando com ele pela estrada, viu que em certo lugar, o demônio desviou do caminho. Perguntou: “por que desvias?”. “Porque neste trecho há cruz igual à de um tal Jesus de quem tremo de medo”, respondeu. Constatou Réprobo: “então este é maior do que ti”.

Abandonou-o de imediato e andou a procura do novo rei. Encontrou-o através de um eremita que lhe falou sobre o Salvador. O cristão lhe explicou que para encontrar a Cristo era necessário a caridade. Como era alto, pôs-se a transportar nos ombros pessoas que precisavam atravessar um rio. Certo dia, chegou à margem uma criança e com caridade pôs em travessia. Pesava muito, correu risco de não suportar e se afogar. Ao chegar do outro lado, reclamou: “você me causou perigo e quase me levou à morte. Porque pesa tanto? Parecia-me ter o mundo inteiro sobre os ombros”. O menino então esclareceu: “tranquiliza-te; sou o Cristo a quem serves. Transportastes o rei da terra, o criador do mundo”. Por isso, o santo eremita o batizou com o nome de Cristóvão, que significa Transportador de Cristo.