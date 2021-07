Mais de 3.600 pessoas podem ser ajudadas por meio da ação promovida durante o mês de junho pela Unimed

Pelo segundo ano consecutivo, a Unimed Leste Paulista (ULP), em parceria com o Banco de Sangue de São João da Boa Vista – BioClínica, promoveu a campanha Semeie Vida: Doe Sangue.

Durante o mês de junho foram divulgadas diversas informações sobre doação de sangue nas redes sociais da ULP e também houve a instalação de duas grandes faixas na fachada do Theatro Municipal, com objetivo de chamar atenção da população.

Além disso, foram disponibilizados horários especiais e traslado para os colaboradores da Unimed, tudo para incentivar e facilitar a logística de doação.

“Nós sabemos que muitas pessoas têm vontade de doar, mas acabam não conseguindo por conta do horário de trabalho ou da locomoção, por exemplo. Então, pensando nisso, durante uma semana disponibilizamos transporte aos colaboradores do Hospital, que é mais longe do Banco de Sangue”, explica Samuel Marson, administrador do Hospital e Maternidade Unimed.

Resultados

Assim como no ano passado, os resultados da Campanha foram muito satisfatórios. De acordo com dados da BíoClínica, houve 924 doações no mês de junho. Levando-se em conta que cada uma pode salvar até quatro vidas, sendo assim, 3.696 pessoas foram favorecidas. Para Cinthia Sardelli, biologista, ações como essa são de grande importância para conscientização da população. “Doar sangue é uma atitude muito nobre, é rápido e de grande contribuição para quem precisa. Incentivamos a todos que se tornem doadores assíduos e façam isso sempre que possível”, completa.

A Campanha Semeie Vida: Doe Sangue foi desenvolvida pela Comissão de Responsabilidade Socioambiental da ULP que conta com membros do Hospital e Maternidade Unimed e Espaço Viver Bem – Medicina Preventiva e dos departamentos de Gestão de Pessoas e Marketing.

Para o diretor presidente da Unimed, Dr. Luís Antônio Estevam, ações desse viés refletem os valores pregados pela Cooperativa Médica. “É uma oportunidade de vivermos na prática o que consideramos de mais importante: amor e cuidado com o próximo”, finaliza.