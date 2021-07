Romaria dos Cavaleiros é a maior demonstração de fé à Padroeira

Cavaleiros de Sant’Ana, em uma das primeiras romarias. Foto: Gazeta

A presença marcante da padroeira Sant’Ana na vida religiosa de Vargem Grande do Sul levou à maior expressão de fé no município: a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, uma procissão montada de devotos em cavalos, charretes e carros de boi, sendo a maior Romaria religiosa de todo Estado de São Paulo.

Realizada desde 1974, a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana reúne milhares de devotos que homenageiam a padroeira Sant’Ana. No entanto, devido à pandemia da Covid-19, o evento não foi realizado em 2020 e também não ocorrerá em 2021, quando chegaria à sua 47ª edição.

Falecido em 2012, o ex-prefeito Huber Braz Cossi, em uma das entrevistas que concedeu à Gazeta de Vargem Grande, contou que ao tomar conhecimento de uma romaria de cavaleiros realizada em Andradas, organizou um evento semelhante para louvar a padroeira Sant’Ana, entre os festejos da celebração do centenário do município. Em 1975, a cidade realizava oficialmente a sua primeira procissão de cavaleiros em homenagem à Sant’Ana.

Em diversas reportagens publicadas pela Gazeta de Vargem Grande, que há 39 anos escreve sobre a Romaria, os pioneiros deste evento relatam que no ano do início do desfile, vários acidentes graves aconteceram em Vargem. Um deles tirou a vida de cinco pessoas, gerando grande comoção no município. Foi então que começou a surgir entre os moradores rumores que a queda do antigo cruzeiro, que já estava podre, seria a causa de tantas desventuras.

O prefeito Huber teria então tido a ideia de providenciar um novo cruzeiro e para transportá-lo da Praça da Matriz até a Praça de Nossa Senhora Aparecida, foi organizado o cortejo, que teve partida da Igreja de Santo Antônio. Centenas de cavaleiros beijaram as fitas no novo cruzeiro na praça de Aparecida e receberam as bênçãos do padre Celestino C. Garcia.