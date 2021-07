Carlos Roberto Bíscaro e sua luta contra a Covid-19

Quando pouco se sabia sobre a Covid-19, a doença causada pelo SarSCov2, o novo coronavírus, o caminhoneiro Carlos Roberto Bíscaro foi um dos primeiros pacientes a ter a doença agravada na cidade. Internado no Hospital de Caridade, ele que tem comorbidades como obesidade, é ex-fumante, fez uma operação cardíaca há poucos anos, lutou 26 dias contra a doença e saiu vencedor. À reportagem da Gazeta de Vargem Grande ele contou sua história e fez um apelo aos vargengrandenses: “Não se aglomerem. Essa doença não é brincadeira”.

Ao relatar a lista de suas comorbidades, Carlos sabe que escapou de um destino muito terrível, que já ceifou a vida de quase cem vargengrandenses. “Se não fosse a equipe do Hospital de Caridade, a Dra. Amanda, o Dr. Gustavo, a Solange, eu não sei o que teria sido de mim”, relatou.

Ele contou que em meados do ano passado, pensou que estivesse gripado. A sua esposa, também apresentou sintomas. Como precisava passar por um check up por conta da cirurgia cardíaca que fez nos anos anteriores, acabou sendo submetido a um exame que constatou a Covid-19. O teste de sua esposa também deu positivo. O médico receitou então um antibiótico para ele.

Enquanto sua esposa sentiu dores no corpo e teve febre, Carlos relatou que não apresentou sintomas muito graves. Até que, logo após terminar de tomar o antibiótico, estava em sua casa e percebeu que o ar começou a faltar. Não conseguia nem se vestir. Foi ao Hospital de Caridade, onde a equipe já o encaminhou para a ala de Covid-19, onde foi colocado na máscara de oxigenação.

Permaneceu com o suprimento de oxigênio por cerca de uma semana e depois seguiu apenas com o cateter para ventilação. Mas, com a respiração ainda debilitada, ficou mais algumas semanas internado. “Lá dentro o tempo não passa. Não podia receber visitas. Só via a enfermeira e os médicos. Todos sempre com máscara, paramentados”, recordou.

Nos 26 dias que permaneceu internado, outros quatro ou cinco pacientes também com Covid-19, passaram pela ala da enfermaria. Muito diferente do cenário de junho deste ano, quando 82 pessoas permaneceram internadas no Hospital de Caridade.

“Enquanto estava lá, só pensava que tinha que voltar. O quarto era em uma ala que antes funcionava a pediatria, então, as paredes tinham bichinhos desenhados. Cada bicho era um neto meu e eu ficava pensando e conversando com eles, para passar o dia. Você tem que manter a mente ocupada”, relatou.

Quando Carlos teve a Covid-19, não havia ainda um protocolo de atendimento tão preciso quanto o que é praticado hoje. O primeiro caso de Covid-19 em Vargem foi registrado em maio do ano passado e Carlos foi logo um dos primeiros a contrair a doença e ver seu quadro se agravar. Felizmente, não precisou de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No entanto, recebeu orientações da fisioterapeuta, para seguir com alguns exercícios após sua alta. Ele continuou seguindo à risca o que lhe foi passado e poucos dias após a sua alta, voltou a trabalhar. E, se felizmente não sofreu sequelas graves, ainda sente falta de ar em alguns momentos. O que não ocorria antes da doença.

Depois que ele e sua esposa contraíram a doença, todos em sua casa acabaram também tendo a Covid-19. As filhas e os netos receberam o diagnóstico positivo este ano e felizmente, todos estão bem.

Como conselho, pede para que as pessoas não se aglomerem. “Não pense que não tem problema, que é só a família. Tome cuidado, mantenha a distância. Se as pessoas seguissem isso, já dava um resultado bom”, avaliou. “É só ter paciência, com a vacina, vai levar só mais alguns meses para tudo passar”, ponderou.

Por fim, elogiou o tratamento que recebeu no hospital de Caridade. “As pessoas têm que aprender a darem valor ao nosso hospital. Fui atendido pelo SUS e não me faltou nada. Fora o cuidado de todos da equipe, desde o pessoal da limpeza, até enfermeiros, médicos. Você precisa ver a atenção que todos me deram. Eu só tenho a agradecer”, disse.