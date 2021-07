A bicharada está a solta na coluna Momento Pet dessa semana, com os gatos Thomaz e Nadine e a cachorra Brisa, todos fazendo a felicidade da família de Ana Cortezi.

Nadine, a gatinha vira-latas, foi a primeira a chegar, em julho de 2014. “Minha filha me convenceu a adota-la após encontrá-la no hospital veterinário no qual fazia estágio na época”, contou à coluna Momento Pet.

Logo que foi adotada, a família já providenciou sua castração. “Me lembro da Nadine chegando em casa muito dopada da anestesia, depois de ter sido castrada e então ficando mais de dois meses debaixo da minha mesinha de centro da sala, com medo de todos que entravam em casa”, disse Ana.

Anos depois, chegou o gato siamês Thomaz, em novembro de 2017. Ana disse que ganhou o bichano de presente, após ter sido submetida a uma cirurgia. “Quando ele chegou, era muito pequeno e branco. Hoje ele pesa 9kg e tem o triplo do tamanho que veio”, recordou.

Por fim, em setembro de 2018, a cachorrinha lhasa apso Brisa chegou para completar a galerinha. “Quando uma amiga veio trazê-la de presente de aniversário, no dia 14 de setembro, eu fiquei sem ação pois já tinha dois gatos e não sabia se queria um cachorro”, riu Ana se lembrando da história. “Mas assim que ela me viu, pulou em meu colo me lambendo, e quando eu a descia, ela começava a chorar. Então, nesse dia, acabei ficando com ela também”, contou.

Além de muito amor e carinho, os animais recebem toda atenção da família. Os dois gatinhos recebem todos os cuidados, além de banhos mensais e ração própria para gatos castrados. Já Brisa toma banho toda semana, cuidados no petshop todo mês e comida própria para a raça.

