Gente e Fatos

Nicole

Nicole Balarin Carril celebra seu 14º aniversário neste sábado, dia 24, recebendo os parabéns dos pais Ana Paula e Felipe, do irmão Felipinho e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Michele

Em Ribeirão Preto onde reside, a fisioterapeuta Michele de Cássia Sangiorato troca de idade na terça-feira, dia 27, quando recebe os cumprimentos do marido Aloisio, dos pais Ema e Valdir, dos irmãos Patrícia e Alex e dos sobrinhos Matheus e Maria Luiza. Foto: Arquivo Pessoal

Erika

A consultora Mary Kay, Erika Paniagua brinda a chegada dos seus 46 anos neste sábado, dia 24, recebendo os parabéns dos filhos Pedro Henrique e Maria Júlia, das amigas e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Miguel

O empresário Miguel Antônio Halla, na foto com a neta Mariah, aniversariou no último dia 17, quando recebeu os cumprimentos de toda família e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Mariana

A vendedora Mariana Ximenes troca de idade na quinta-feira, dia 29, quando recebe as felicitações de familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Débora

A técnica em enfermagem Débora Gutian Reynaldi celebra seu aniversário na quarta-feira, dia 28, quando recebe as felicitações do marido Nahim, do filho Luís Otávio, da mãe Celina, das enteadas Alice e Manuela, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Ângela

Ângela Maria Biscaino de Paulo troca de idade na sexta-feira, dia 30, quando recebe o abraço do marido João di Paulo, do filho João Marcos, dos pais Pedro e Olinda e dos familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Vítor

Na quinta-feira, dia 22, Vítor Ramos aniversariou e recebeu os cumprimentos dos filhos, genros, noras, netos e bisnetos. Foto: Arquivo Pessoal

Cristiane

A cabeleireira Cristiane Dias Miguel brinda a mudança de idade na quarta-feira, dia 28, quando recebe os cumprimentos do marido Marcinho e dos filhos Gabi, Pedro, Heloísa e Helena. Foto: Arquivo Pessoal

Ana e Ricardo

A servidora pública municipal Ana Rita Gutierrez Perroni brinda a passagem de seu aniversário na quinta-feira, dia 29, e na sexta-feira, dia 30, é a vez de seu marido, Ricardo Nascimento Perroni aniversariar. As felicitações ficam por conta da filha Eugênia, familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Samanta

A psicóloga e especialista em avaliação psicológica Samanta Pirola brinda a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 28. A frente das felicitações estão os pais José Carlos e Benedita e os irmãos Amanda e Rafael. Foto: Arquivo Pessoal

José

José Aparecido da Costa comemora seu aniversário na quarta-feira, dia 28, quando recebe as felicitações das filhas Isabel, Mariana e Carol, dos genros Alexandre e João Paulo, dos netos Rebeca, Rafael e Pedro, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Cândida

A professora Maria Cândida Costa Tapis brinda a chegada da nova idade na sexta-feira, dia 30, junto ao marido Carlos e aos filhos André Felipe, João Vitor e Carla Maria. Foto: Arquivo Pessoal

Walter

O comerciante Walter Bueno celebrou a passagem do seu aniversário na terça-feira, dia 20, quando foi parabenizado pela esposa Andreza, pelas filhas Rayssa, Kathleen e Lauren, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Rangel

O estudante de engenharia elétrica Rangel Antônio Libânio brindou a passagem de seu aniversário na terça-feira, dia 20, quando recebeu o carinho especial da namorada Laís, junto na foto, dos pais, irmãos, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Fernando

Fernando Henrique Anadão Leandrin completou 35 anos no último dia 16, quando recebeu os cumprimentos da esposa Carol, da mãe Nair, do irmão Guilherme e dos amigos Igor e Israel. Foto: Arquivo Pessoal

Murilo

O administrador de empresas Murilo Giovanelli João troca de idade neste domingo, dia 25, recebendo os cumprimentos da esposa Rafaela, das filhas Alice e Ana Luiza, do pai Kiko e dos irmãos Marcelo e Matheus. Foto: Arquivo Pessoal

Laura

Laura Carolline Ramos brinda a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 28, quando recebe o carinho do marido Maicon, dos filhos Maria Luyza, Manuella e João Miguel que está a caminho, de toda a família e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

João Daniel

O consultor da Ambev, João Daniel Sabino Lopes troca de idade na quarta-feira, dia 28, quando recebe as felicitações dos familiares e amigos do judô. Foto: Arquivo Pessoal

Anselmo

O engenheiro Dionísio Anselmo Cacholla, da DAC Engenharia, aniversariou nesta quinta-feira, dia 22, quando recebeu os cumprimentos por mais um ano de vida, ao lado da esposa Maria e dos filhos Rafael e Marcela. Foto: Arquivo Pessoal

Nasceu Sophia Garcia Fagan Brito

Nasceu Sophia Garcia Fagan Brito, primogênita da médica Aline Garcia Fagan Brito e do empresário Umberto Brito, na Maternidade São Luiz em São Paulo, no dia 14 de julho. Felizes com o nascimento da netinha estão os avós maternos, Ana Márcia Salera Garcia Fagan e Rubens Fagan e os avós paternos, Liliana Iacobelli Brito e Valdir Brito. Fotos: Arquivo Pessoal

Casamento de Bruna Picolo e Vinícius Spanholo

Fotos: Juliana Andrade

Bruna Avansi Picolo e Vinícius do Nascimento Spanholo uniram-se pelos laços do matrimônio em cerimônia celebrada pelo padre João Paulo Spanholo, membro da família do noivo, na Igreja Matriz de Sant’Ana na sexta-feira, dia 16. Bruna é filha de Maria Inês Avansi Picolo e José Augusto Picolo, e Vinícius é filho de Maria Eva do Nascimento Spanholo e Mário Rubens Spanholo