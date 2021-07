Mais de 70 mechas de cabelo são doadas a hospital

A cabeleireira Cristina Henrique segue há sete anos com um trabalho voluntário de arrecadação de mechas de cabelo para serem empregadas na confecção de perucas que são destinadas as pessoas que estão em tratamento contra o câncer. Em 2021, ao todo, 7 voluntárias aderiram à campanha de Cristina.

Entre as doadoras estão Vanessa Ap. Sabiá, Maria Irene Rabelo, Júlia Emanuelle Correia, Luzia Camarele, Tainara Barbosa, Taina Barbosa, Fátima Guerts, Débora Figueiredo, Rosana Gesualdo, Jakeline Benedito, Edna Ap. Pereira dos Santos, Manuella de Melo, Josiele Vieira, Gaby Dias Spínola, Rafaela Dias Spínola, Ana Júlia Fontão, Tânia Cabral, Vera Fontão, Isabelle de Paula, Larissa Ap. Martins Brandes, Bruna Bertolloto Costa, Ana Lúcia Camargo, Luciana Fontão Salles, Aline Daloca, Eliana Saraiva, Zélia de Oliveira, Vera dos Santos, Raquel Passone, Tatiana Passone,

Vida Vieira, Carla Cristina Ferreira, Bruna Costa, Adriana Sinhá, Ingrid Alves, Yasmin Wichinhsk,

Pâmela Oliveira, Rita Souza Vicente, Carolina Figueiredo Cândido, Jenifer Zewet, Elizabete Guerts, Anaelise Eduardo, Aparecida Biane Vieira, Cristina Fontão Henrique, Denise de Melo, Priscila Pinto, Elaine Cristina Alonso da Silva, Bruna Libânio, Yasmin Paredes, Patrícia Brandes, Juliana Araújo, Neuceli Vieira e Ana Cláudia Miranda.

As mechas foram encaminhadas ao Hospital do Câncer, em Jaú. A entrega foi realizada na última quarta-feira, dia 21, por Cláudia Fernandes, cliente de Cristina e que faz tratamento em Jaú.

À Gazeta de Vargem Grande, Cristina, que é cabeleireira há 24 anos, relatou que continuará arrecadando mechas para serem doadas ao hospital. Quem quiser contribuir, pode levar também mechas cortadas por outros profissionais. Elas devem ter no mínimo 10 cm de comprimento e podem ser entregues em seu salão, que fica localizado à rua Jorge Domingos, nº 33, na Cohab I. O telefone para contato é o (19) 3641-6480.