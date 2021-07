Polícia Civil de Vargem já arrecadou mais de 180 cobertores em Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho da Polícia Civil é realizada em todo o Estado de São Paulo pela Delegacia Geral de Polícia, bem como, pela Delegacia Seccional de São João da Boa Vista. A Delegacia de Vargem Grande do Sul também está arrecadando as doações, juntamente com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Conforme explicou o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, este ano os policiais civis mudaram a forma da campanha e o comércio da cidade vem sendo bem solícito à ação.

“Devido a pandemia da Covid-19, optamos por arrecadar somente cobertores. Apesar de todas as dificuldades que o comércio e a indústria em geral vêm enfrentando em razão da pandemia, muitos se mostraram solidários com a população mais carente, com a doação total de 183 cobertores, até o momento”, disse.

O delegado informou que todos os cobertores arrecadados foram repassados para a Promoção Social, que se encarregará de distribuí-los a todos as pessoas e entidades necessitadas.

“Gostaríamos de agradecer a todos os doadores abaixo elencados, certo de que suas atitudes são exemplares e amenizaram o sofrimento de muitos, sendo Fazenda Campo Vitória, Opção Móveis e Eletrodomésticos Ltda, Lojas Evolução, Bonzão Móveis e Eletrodomésticos, Loja São Jorge, Grampac Industrial Ltda, Supermercado Estrela, Ebara Bombas América do Sul Ltda, Cerâmica Vilaje/Dragão, Auto Posto Avenida, Tatoni Presente e Auto Posto Longuini”, finalizou.