Furtou cabos de fios de rede telefônica e foi preso

Um rapaz foi preso após furtar cabos de fios da rede de telefonia Vivo, na sexta-feira, dia 16, no Jardim Dolores. A Guarda Civil Municipal foi chamada no local.

Segundo o informado, um rapaz estava furtando os cabos e, percebendo que estava sendo acompanhado pela testemunha, jogou os fios no chão e fugiu.

Os GCMs Rafael e Conrado e o Subinspetor Márcio localizaram o suspeito no Jardim Santa Marta, se tratando de um rapaz já conhecido por praticar vários furtos de cobre, grades e tampas de bueiros.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de São João da Boa Vista, onde o delegado permaneceu à disposição da Justiça.