GCM prende dupla após furto em supermercado

Dupla foi presa pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul, após furtar supermercado no domingo, dia 18, no Centro, por volta das 23h30.

A GCM foi acionada por uma empresa de monitoramento, que informou que dois rapazes haviam furtado alguns objetos em supermercado. As equipes realizaram patrulhamento e localizaram os suspeitos com as mesmas características informadas pela empresa. Ao perceberem a viatura, a dupla jogou uma caixa no chão. Eles foram abordados e caíram em contradição ao conversarem com as equipes.

As filmagens obtidas no supermercado confirmaram o furto. O material foi recuperado, uma vez que na caixa havia 88 maços de cigarros.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois suspeitos, que foram encaminhados à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão.