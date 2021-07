Live em prol do Hospital arrecadou mais de R$ 134 mil

A Live do Bem, três noites de shows on-line com o objetivo de levantar recursos para o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, arrecadou R$ 134.532,23. O evento foi realizado pelo Departamento de Cultura e Turismo da prefeitura nos dias 16, 17 e 18 de julho, com transmissão pela Internet direto da SBB. A provedoria do Hospital ressaltou que todos os detalhes das doações serão disponibilizados em breve no portal da transparência da entidade, no site hospitaldecaridade.org.

No dia 16, a live contou com a apresentação dos cantores Adriano Ramos e a banda Westboys. Já no dia 17, a atração foi a cantora Juliana Zitti. O encerramento no domingo teve os shows com os cantores gospel Zaqueu Gonzaga, Roque Dias e Mila Dias. Além das apresentações houve sorteio de muitos brindes, doados pelos comerciantes e empresários da cidade, para as pessoas que interagiram com a live, e, também o sorteio de prêmios para as pessoas que realizaram doações através do Pix.

A apresentação ficou por conta da diretora de Cultura e Turismo, Márcia Iared e dos locutores Celso Bruno, Alessandra Araújo e Maicon Alcântara.

Foram três dias de muita animação com a apresentação das bandas, informações importantes do Hospital de Caridade, vídeos com depoimentos emocionantes, brindes e prêmios.

O objetivo da “Live do Bem” foi de contribuir com o Hospital de Caridade que vem passando por dificuldades financeiras. A situação da entidade se agravou com a pandemia da Covid-19 e com o aumento das internações é necessário a aquisição de mais medicamentos e oxigênio. Veja mais detalhes na entrevista nesta página com Jair Gabricho, provedor da entidade.

Durante o evento foram seguidos todos os protocolos em prevenção a Covid-19, distanciamento seguro, uso obrigatório de máscara, higienização constante, desinfecção com amônia quaternária diariamente e testes rápidos nos participantes. Os organizadores ressaltaram que no local, só estavam a equipe da organização, transmissão e cantores/músicos.