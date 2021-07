Motorista perde o controle e carro capota na estrada de Itobi

Um carro capotou na estrada que liga Vargem Grande do Sul a Itobi, no sábado, dia 17, por volta das 19h30. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar compareceram no local

Segundo o informado pela GCM, uma Parati seguia no sentido Vargem a Itobi, quando seu condutor perdeu o controle do veículo, próximo ao km 02.

No local, havia duas vítimas, onde uma delas estava com sangramento nos ouvidos. A duas vítimas foram socorridas pelo Resgate da GCM e encaminhadas ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, ficando aos cuidados da equipe médica de plantão.

Participaram da ocorrência o GCM Faria, a equipe do Resgate Ismael e Vera Lúcia, o Subinspetor Garcia, os GCMs Inácio e Conrado e os cabos da Polícia Militar Leite e Prates.