Nova onda de frio chega em Vargem na quarta

A temperatura volta a despencar em todo Sul e Sudeste do País. O Instituto Nacional de Meteorologia (Imnet) emitiu alerta de onda de frio, com perigo relacionado às baixas temperaturas. Há expectativa de geada nos próximos dias.

A onda de frio deve começar entre a quarta-feira, dia 28 e a madrugada da quinta-feira, dia 29, e se prolongar até o sábado, dia 31. Ela é causada por uma frente fria que já começou a mudar o tempo desde a segunda-feira, dia 26, no Rio Grande do Sul.

Nesta terça-feira, dia 27, ela começa a entrar no Estado de São Paulo, aumentando a nebulosidade e a velocidade dos ventos, conforme o portal Climatempo. As cidades de Bauru, Sorocaba, litoral sul, região do Vale do Ribeira e a capital já poderão ter algumas pancadas de chuva entre a noite da terça e ao longo da madrugada de quarta-feira.

Já na quarta-feira, dia 28, a Gazeta de Vargem Grande apurou que as áreas de instabilidade desta frente fria se espalham mais sobre o Estado, provocando pancadas de chuva em todas as regiões. Apesar disso, a chuva não irá provocar mudanças no quadro de seca, vai apenas aliviar a situação por alguns dias.

Frio

Uma brusca queda da temperatura começará ser sentida durante a quarta-feira, dia 28, pois essa nova frente fria vem trazendo uma forte massa de ar frio de origem polar, fazendo a temperatura baixar muito em todas as regiões paulistas. O dia deve amanhecer com geada em vários bairros da cidade de São Paulo e em vários municípios da Grande São Paulo

Geada

Já a madrugada da sexta-feira, 30, deve ser com recorde de frio. Alerta para geada, conforme o Climatempo.

O ar frio polar vai atuar com muita força em todo Estado no final desta semana e as temperaturas muito permitirão a formação da geada em várias regiões, inclusive a de Vargem Grande do Sul. Isso trará novos prejuízos para a agricultura, que já sofreu com a geada da outra massa de ar frio de origem polar que passou no início do mês e na semana passada, conforme reportagens publicadas pela Gazeta de Vargem Grande neste dia 24.

Temperatura

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTec) do Instituto Nacional de Pesquisas espaciais (Inpe), a partir da quarta-feira, o frio toma conta de Vargem. Na quarta-feira, a mínima é de 8º e a máxima, de 23º. Já na quinta-feira, a mínima será de -1º, com máxima de 14º e na sexta-feira, dia 30, a mínima será de 0º e a máxima de 21.

A temperatura começa a subir no sábado, com mínimo de 9º e máxima de 23º.

Umidade

Além do alerta da onda de frio, o Inmet segue classificando a região de Vargem Grande do Sul como área de perigo para baixa umidade relativa do ar. A orientação é de evitar exercícios físicos no período da tarde e manter-se hidradato.