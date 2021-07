Nova temporada de série com atrizes de Vargem estreia neste sábado

A segunda temporada de Imagine A Série, produzida pela equipe Atores Unidos e apresentada na VTV e SBT Campinas estreia neste sábado, dia 24, a partir das 13h15.

Nesta nova temporada, há duas atrizes de Vargem Grande do Sul, Lauren Bueno, que já estava na primeira temporada, e Estefani Teixeira Padilha, que entrou para o elenco nesta segunda parte da série. Em toda a gravação, atores e equipe foram testados para a Covid-19 e seguiram medidas de prevenção.

A minissérie trata de assuntos importantes na pré-adolescência e adolescência. Os episódios também podem ser assistidos pelo canal do YouTube ‘Imagine A Série’.

Nesta sexta-feira, dia 23, houve uma pré-estreia exibida no Premium Hotel, em Campinas, onde o elenco e seus familiares puderam assistir ao primeiro episódio e neste domingo, dia 25, as gravações desta temporada chegam ao fim.

A série Imagine está concorrendo ao 20º Prêmio Jovem Brasileiro, onde a votação é aberta ao público pelo www.premiojovem.com.br.

Estefani

A atriz Estefani Teixeira Padilha, de 17 anos, filha de Ana Paula Teixeira e Márcio Gritens, dá vida à Clara nesta temporada. A atriz estuda no segundo ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Gilberto Giraldi.

À Gazeta de Vargem Grande, ela contou um pouquinho sobre a nova personagem. “Clara é uma aluna nova no terceiro ano do Ensino Médio do Colégio. Ela é divertida, topa tudo e na maioria das vezes está perdida”, brincou.

Estefani comentou sobre como foi participar desta temporada. “Eu estou muito ansiosa para a estreia. A série está incrível, não tem o que falar. Participar dessa temporada foi uma experiência inesquecível, não tenho palavras, foi muito incrível mesmo”, disse.

Ela falou sobre o que os telespectadores podem esperar para esses novos episódios. “Eu espero que eles gostem muito, pois tem personagens novos. Muitas coisas mudaram e, sério, está incrível. Ninguém pode perder”, completou.

A atriz Estefani já fez figuração na novela As Aventuras de Poliana também do SBT e já fez o monólogo Tomás Ferraz pela agência Top Line. A adolescente fez cursos com Rogério Synura, workshop com Bruno Stuane e cursos de passarela e teatro em São João da Boa Vista.

Estefani também já foi eleita Primeira Princesa do Peão de Vargem Grande do Sul, em 2019.

Lauren

A atriz Lauren Bueno, de 14 anos, filha de Walter Bueno e Andreza Bruno Bueno, segue como a personagem Miriam, conhecida como Mimi.

Ela comentou que esta nova temporada representa o 9º ano e o 3º ano do ensino médio. A atriz agradeceu a todos que assistiram a primeira temporada e também à produção.

“A história continua incrível e representando situações comuns no dia a dia dos jovens e suas escolhas de diferentes sentidos. Eu espero que o público goste e se identifique com os personagens”, disse.

Lauren segue como Miriam. Foto: Gazeta