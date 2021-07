Condomínio desenvolve importante papel na safra

Houve um tempo em que a maioria dos catadores de batata não tinha nenhuma segurança trabalhista. Muitos trabalhavam a safra sem o devido registro, o que também acabava causando prejuízos aos produtores que os contratavam, devido às muitas ações trabalhistas que ocorriam e também as multas devido às fiscalizações do trabalho.

Em 2003, um grupo de produtores de batata se reuniu para contratar os trabalhadores naquela safra, criando o primeiro condomínio do município e um dos primeiros da região. Sua criação resolveu um problema que há muitos anos causava transtornos no meio rural, sempre colocando patrões e empregados em uma convivência difícil, cujas sequelas trabalhistas sempre acabavam na Justiça.

Para Lenoir dos Santos, que atualmente é o cabeça do condomínio, o produtor só tende a ganhar, pois passou a trabalhar regularmente perante o Ministério do Trabalho e Emprego. Por sua vez, os trabalhadores rurais passaram a ter um trabalho formal, com registro em Carteira Profissional, com todos os direitos e garantias previstas na lei trabalhista.

Os safristas da batata do Condomínio, tem todo o amparo da lei, como o de receber gratuitamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), são amparados pela Previdência em casos de acidente, podendo ser afastados pelo INSS, recebendo todos os direitos no final da safra, como verbas rescisórias, férias, 13º salário, 1/3 das férias e o Fundo de Garantia, dentre outras obrigações.

Também o transporte dos trabalhadores e o trabalho na safra é alvo de atenção por parte do Condomínio, com os safristas tendo o transporte gratuito, uma geladeira de 270 litros de água gelada, para se refrescarem, mesa e bancos para as refeições e banheiros masculinos e femininos para atender os trabalhadores em seus locais de trabalho.