Falecimentos

Faleceu Leni Costa, aos 78 anos de idade, no dia 16 de julho. Era viúva de Sebastião Leopoldo; deixa os filhos Sirlei, Fábio, Alexandre e Eduardo; netos; bisneta e irmã. Foi sepultada no dia 17, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Mariano Oscar Rozato, aos 66 anos de idade, no dia 17 de julho. Deixa o pai Fausto Rozato; a esposa Maria do Carmo Teixeira Rozato; os filhos Débora, Tiago e Lígia; a nora Adriana; o genro José Fernando; e os netos Emanuele, Enrico, Fernando e Valentina. Foi sepultado no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu em São Paulo, Eduardo Madrini, aos 58 anos de idade, no dia 17 de julho. Formado em Ciências da Computação, trabalhava como consultor de TI – Tecnologia de Informação; era filho de Maria Tereza Ferreira Madrini e Florisvaldo Madrini – já falecidos. Deixa a esposa Ângela e o filho Felipe. Foi sepultado no dia 18, no Cemitério Municipal, em Pereiras.

Faleceu Marcelo Donizetti Ramazotti, conhecido por Parmalat, aos 43 anos de idade, no dia 17 de julho. Era solteiro; deixou a mãe Maria Irene Ramazotti Gimenes; os filhos Andriele e Luís Felipe; a nora Bianca; irmãos; cunhados, cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedito Donizetti Pedreti, aos 58 anos de idade, no dia 18 de Julho. Deixa os filhos Maicon e Magda, o genro Marcelo, a nora Andressa; os netos Pedro e Davi; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 19, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Zélia Glória de Andrade Jeremias, aos 60 anos de idade, no dia 18 de julho. Deixa o marido José Aparecido Jeremias; os filhos Rosiane, Ricardo e Luiz Otávio; o genro Cléber; os netos Camila e Andriele; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 19, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a professora Karin Bergander, aos 89 anos de idade, no dia 19 de julho. Era filha de Gertrudes e Theodor Bergander, fundador da empresa Bombas Thebe e que quando de sua chegada em Vargem, vindo de São Paulo, também trouxe a filial da Manteiga Sublime.

A professora Karin iniciou sua vida profissional lecionando em Caieiras, Americana e em São Roque da Fartura. Em Vargem lecionou na Escola Gilberto Giraldi e na Escola Benjamin Bastos, onde se aposentou. Em novembro de 2004, ela recebeu o título de Cidadã Vargengrandense, outorgado pela Câmara Municipal.

Karin era solteira e a mais velha de três irmãs, Ingrid e Gisela Bergander, já falecidas. Ela deixa os sobrinhos Sebastião, Sérgio, Cristina, Mônica, Déborah e Cláudia. Foi sepultada no dia 20, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Mariana Cristina de Faria Bruniera, aos 31 anos de idade, no dia 19 de julho. Deixa os pais Maria José de Faria Carvalho e Luís Antônio Barbosa de Carvalho; o marido Daniel Paulo Cúnico e a filha Maria Helena, de 1 ano e dois meses. Foi sepultada no dia 20, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Manoel Pereira de Jesus, aos 77 anos de idade, no dia 22 de julho. Viúvo; deixou os filhos Paulo, Adailson, Hélio, Rosália, Isac, Selma, Daniela, Vanderlan e Lindauro. Foi sepultado no dia 23, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Míriam da Silva Zenaro, aos 42 anos de idade, no dia 23 de julho. Deixa a mãe Maria José de Souza Silva; o marido André Luiz Zenaro; os filhos Lucas e Matheus; irmãos, cunhados, sogros e sobrinhos. Seu corpo será cremado neste sábado, dia 24, no Crematório Municipal de Campinas.

