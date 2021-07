Iluminação em led

O projeto da prefeitura em substituir a iluminação pública de lâmpadas comuns por LED vai atrasar. É que nesta semana foi publicada no Jornal Oficial do Município a suspensão da licitação do serviço. De acordo com a publicação, o processo está suspenso para que o Departamento Municipal de Obras possa realizar uma revisão do objeto da licitação. O edital suspenso tinha como objetivo execução de serviços de remoção de iluminação existente no município e instalação de iluminação pública de LED 100W e 150W, incluindo material, mão de obra e equipamentos. O investimento previsto de R$ 2 milhões será custeado com recursos de financiamento com o Banco do Brasil.

Site da Câmara com novo visual

Depois de investir na transmissão on-line das sessões, a Câmara Municipal segue aperfeiçoando seus canais digitais. O site do Legislativo está de cara nova e pode ser acessado pelo www.vargemgrandedosul.sp.leg.br. Na página, é possível encontrar a relação das propostas dos vereadores, o canal da ouvidoria, um link para formalizar solicitação de pedidos pela Lei de Acesso à Informação, entre outros serviços.

Refis prorrogado

A prefeitura prorrogou até o dia 24 de dezembro de 2021 o prazo para que os cidadãos em dívida com o município façam adesão ao Programa de Refinanciamento (Refis), com exclusão de multas e juros moratórios de débitos inscritos em dívida ativa. Os contribuintes que estão em débito podem negociar a dívida em atraso com os cofres públicos, parcelando em até em 36 vezes, e poderão regularizar sua situação de água junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) e os débitos com IPTU, ISSQN, Taxa de Licença e Funcionamento (TLF), asfalto, iluminação, bloquetes, guias e sarjetas, limpeza de terrenos, feira livre, entre outros, com descontos de juros e multas que variam de 75% a 100%.

Carla Zambelli

Na quarta-feira, dia 21, políticos de Vargem e região participaram de uma reunião on-line com a assessoria da deputada federal Carla Zambelli (PSL), com o objetivo de solicitar recursos para um projeto que visa a instalação de placas fotovoltaicas de energia solar para unidades de saúde e de assistência social. De acordo com o informado, o projeto incluiria o Asilo de Divinolândia, o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul e o hospital de São Sebastião da Grama. O grupo agora aguarda o retorno da assessoria da deputada, conforme informações postadas por Mateus Prates.