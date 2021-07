Unifeob: Dia de Campo reunirá empresas do agronegócio e estudantes

O resultado dos esforços de estudantes, docentes e empresas parceiras da Unifeob durante os últimos meses será apresentado neste sábado, dia 24, das 7h30 às 12h30. O Dia de Campo, com enfoque na cultura da batata, será realizado no campo experimental da Fazenda-Escola da Unifeob, onde produtores e grandes marcas poderão demonstrar técnicas, expor novos produtos e trocar conhecimento com diversos players do agronegócio.

“É uma atividade de dinâmica demonstrativa do campo experimental que foi desenvolvido”, explicou o coordenador do curso de Engenharia Agronômica da Unifeob, o vargengrandense José Rodolfo Brandi. Ele destacou a dedicação e o comprometimento dos envolvidos. “Houve muito planejamento, empenho, trabalho e colaboração de todos que participaram, um desafio enorme”.

Nos estandes estarão presentes as empresas ICL (Compass), FMC Agrícola, Syngenta, UPL, Ihara, Yara Brasil, Cooperbatata, ABVGS, Thebe (Ebara), Bauer do Brasil, Perfect Flight e Sicredi. “Todas as partes envolvidas desenvolvem e promovem conhecimento. O Dia de Campo aproxima as empresas, a instituição, os estudantes e o mercado de trabalho”, afirma o coordenador.

Solidariedade

Além da integração desses diferentes setores e a possibilidade de expandir o networking, o evento também contribuirá diretamente com a sociedade. “Atendendo a um pedido da ABVGS, toda a produção do campo experimental de batata será revertida como doação para instituições assistenciais por meio da Associação Setembro de Vargem Grande do Sul”, finaliza José Rodolfo.