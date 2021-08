Melhora o preço da batata ao produtor

Saca de 25 kg na roça está sendo paga a R$ 35,00

Como era esperado, a forte geada que aconteceu no dia 19 de julho, atingindo em torno de 30% o plantio de batata na região de Vargem Grande do Sul, acabou por afetar o preço do produto, sendo que neste final de semana estava sendo pago a saca de 25 kg ao produtor, em torno de R$ 35,00, o que perfaz em R$ 70,00 a saca de 50 kg, conforme apurou a reportagem do jornal junto a filiados da Associação dos Bataticultores de Vargem Grande do Sul (ABVGS).

Ainda no início da safra, que deve perdurar até o mês de outubro, antes da geada o preço pago aos produtores estava por volta de R$ 30,00 a saca de 50 kg, assinalando um enorme prejuízo à classe produtora. Embora muitos agricultores que investiram no plantio e tiveram prejuízos com a geada, alguns tendo perda total do plantio, a geada fez com que os preços de maneira geral sofressem um aumento substancial, com o mercado temendo a falta do produto.

Por telefone, o presidente da ABVGS, Pedro Marão, confirmou o aumento dos valores e disse que a tendência é do preço subir com cautela, dada a falta do produto no mercado e também devido à quebra na produção. “O mercado está aquecido, a geada assustou os compradores, o mercado mudou”, disse ao jornal o beneficiador e comercializador de batata Marconi de Jesus Andreatto.

O frio desta semana não afetou tanto a produção, embora em algum lugar tenha geado, mas não com a severidade da que aconteceu na semana passada. Os produtores que tiveram seus batatais atingidos pela geada, devem gastar um pouco a mais na recuperação dos mesmos, buscando diminuir assim, os prejuízos causados.

Para se ter uma ideia da evolução dos preços do principal produto agrícola produzido pelos bataticultores de Vargem Grande do Sul e que tem forte impacto na economia do município, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), na semana passada apontou que entre os dias 12 e 16 de julho, a batata tipo ágata especial/saca de 50 kg ficou em R$ 59,45 em São Paulo (SP), em R$ 54,44 no Rio de Janeiro (RJ) e em R$ 56,51 em Belo Horizonte (MG).

Já nesta semana, depois da geada, com os preços subindo, no dia 29 de julho, o Cepea apontou os seguintes valores para os atacadistas: a batata tipo ágata especial/saca de 50 kg ficou em R$ 97,78 em São Paulo (SP), em R$ 98,00 no Rio de Janeiro (RJ) e em R$ 90,00 em Belo Horizonte (MG).