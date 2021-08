Onda de frio derrubou temperaturas em Vargem

A temperatura voltou a despencar em Vargem Grande do Sul nesta semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alerta de onda de frio, com perigo relacionado às baixas temperaturas e incidência de geadas.

A onda de frio começou logo na quarta-feira, provocando chuva em Vargem e região e se prolonga até este sábado, dia 31, conforme o alerta do Inmet. Ela é causada por uma frente fria que atingiu o Rio Grande do Sul na segunda-feira, dia 26, e subiu pelo país.

Nesta terça-feira, dia 27, ela começou a entrar no Estado de São Paulo, aumentando a nebulosidade e a velocidade dos ventos, conforme o portal Climatempo. Na quarta-feira, dia 28, as áreas de instabilidade desta frente fria se espalharam sobre o Estado, provocando pancadas de chuva em Vargem e também em todas as regiões. Apesar disso, a chuva não provocou mudanças no quadro da seca.

Frio

Após a chuva, veio a queda da temperatura, pois a frente fria veio trazendo uma forte massa de ar frio de origem polar, o que fez a temperatura baixar muito em todas as regiões paulistas. Já na madrugada da sexta-feira, 30, houve incidência de geada.

Dados da estação de Vargem Grande do Sul do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo, apontam que na quarta-feira, a mínima ficou em 16,9º e caiu para 2,5º na quinta-feira, dia 28, e bateu -0,2º na sexta-feira, dia 30.

De acordo com a previsão do Portal Climatempo, apesar da possibilidade de mais geada neste sábado, o clima volta a esquentar, com a mínima de 4º e a máxima de 20º. Já no domingo, dia 1º de agosto, a temperatura mínima prevista é de 7º e a máxima, de 22º.

Criatividade

No sítio São Luís, na altura do quilometro 4 da estrada que liga Vargem Grande do Sul a Itobi, os agricultores Marcos Roberto Vivaldini e Demetrius Cossi Júnior adotaram uma medida inusitada para proteger a plantação de abobrinhas da geada que atingiu a região na madrugada de quinta para sexta-feira, dia 29.

Cobriram cada um dos pés plantados com garrafas pet. “Pensamos em fazer tipo uma estufa para cada planta, que seria as garrafas. Tinha oito mil pés, então precisamos de quatro mil garrafas, porque dividimos no meio. Assim, não perdemos nenhuma abobrinha”, explicou Demétrius, que enviou à Gazeta de Vargem Grande a foto da plantação.

“Antes de tomar essa decisão, conversamos com bastante gente que já passou por isso e perdeu a produção, para ver o que estavam fazendo. Muita gente colocava jornal pra cobrir ou só irrigava bastante. A achamos melhor essa opção, que acabou dando certo”, afirmou.