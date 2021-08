Vargem passou a marca de 100 mortes para a Covid-19

Milhares de pessoas já se curaram da doença no município e número de internações está caindo

Uma triste marca foi registrada nessa semana em Vargem Grande do Sul: a de 100 óbitos em decorrência da Covid-19, doença causada pelo SarSCov2, o novo coronavírus. Desde o início da pandemia, em 2020, até esta sexta-feira, dia 30 de julho, foram registrados o total de 105 mortes provocadas pela doença, além de outros cinco óbitos por outras causas, mas com a presença do vírus.

De acordo com gráficos divulgados pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), as primeiras mortes pela Covid-19 em Vargem ocorreram em agosto do ano passado, quando quatro vargengrandenses que estavam com a doença faleceram. O primeiro desses óbitos foi registrado no dia 18 de agosto. No mês seguinte foram 9 óbitos e em outubro, o mês com maior número de fatalidades no ano passado, foram 11 vítimas. Novembro registrou apenas um óbito e dezembro, nenhum.

Assim, Vargem Grande do Sul terminou 2020 com 25 mortes provocadas pela Covid-19. Já em 2021, até a divulgação do gráfico, no dia 28 de julho, o número de mortos havia quadriplicado, atingindo o total de 105 fatalidades.

Assim como em dezembro de 2020, em janeiro deste ano não foi registrado nenhum óbito pela doença. Já em fevereiro, foram dois casos e em março, 11 mortes pela Covid-19. No mês seguinte foram nove mortes e em maio, 14 vidas perdidas para a doença. Em junho, a cidade teve seu triste recorde de 30 mortes para a Covid-19, uma média de um por dia. Em julho, felizmente, esse número caiu para 14 óbitos.

Dados positivos

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 em Vargem – moradores com mais de 23 anos já receberam ao menos a primeira dose e 25% da população já tomou a segunda dose ou a vacina de dose única – os números de novos casos, internações e óbitos, que em junho atingiram o ponto mais grave na cidade, começaram a apresentar melhora.

Segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 30, desde maio de 2020, quando foi registrado o primeiro caso de Covid-19 na cidade, Vargem já somou 3.638 resultados positivos para a doença, sendo que felizmente, 3.450 deles se recuperaram.

O município contabilizava 78 casos ativos na data, além de 147 pessoas que estavam aguardando o resultado do teste e outras 153 que estavam em monitoramento, esperando a data correta para fazer o exame. Havia apenas uma pessoa internada em ala de enfermaria com Covid-19 e três em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na região.