Mário Malagutti é o novo presidente do Rotary Club

Em solenidade realizada na noite de terça-feira, dia 27, no salão de festas do Centro Pastoral São Benedito, o empresário Mário Lúcio Malagutti assumiu seu quarto mandato como presidente do Rotary Club de Vargem Grande do Sul, para o ano rotário 2021-2022. Ele substitui o também empresário Paulo Murarole, que estava à frente do Rotary até então.

A cerimônia, primeira presencial realizada pela organização em Vargem desde o início da pandemia e seguiu protocolos de prevenção à Covid-19, como distanciamento entre os presentes, uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool em gel para os participantes. Além de membros do Rotary Club de Vargem Grande do Sul, também esteve presente, o governador assistente do Distrito 4590, do qual Vargem faz parte, Francisco Henrique Segeren.

Protocolo da gestão de Paulo Murarole, Cláudio Machi lembrou os desafios enfrentados ao longo do último ano, com o combate da pandemia da Covid-19, que acabou impedindo as reuniões presenciais e dificultando o companheirismo, principal característica do Rotary Club. Ele ainda agradeceu a resiliência dos colegas que persistiram ao longo dos últimos meses, nas reuniões on-line e nos eventos que foram possíveis de ser concretizados, afirmando que a realização da cerimônia presencial de terça-feira foi algo a ser celebrado após tanto tempo de desafios.

Em seguida, foi dada a posse a três novos companheiros do Rotary de Vargem, o empresário Hélio de Almeida e o professor Valdecir de Andrade, que estão retornando ao grupo, e também ao engenheiro civil e vereador Guilherme Nicolau. Nilton Machado recebeu o Título Paul Harris, pela sua dedicação ao longo do ano.

Paulo

Em seu pronunciamento, Paulo Murarole comentou que foi um ano de muitas adversidades e dificuldades enfrentadas. Agradeceu aos companheiros pelo apoio e dedicação. Destacou ainda a participação das senhoras da Casa da Amizade nas ações desenvolvidas. Lamentou que por conta da pandemia, o ano não tenha sido como esperado e desejou bom trabalho ao novo presidente, Mário Malagutti.

Casa da Amizade

Daniela Doval, que por dois anos presidiu a Casa da Amizade nos últimos dois anos, agradeceu a todos os companheiros e as senhoras do grupo pela participação nas ações desenvolvidas, recordando que mesmo entre tantas dificuldades, muitos objetivos foram atingidos. Em seu lugar, assumirá Sirlene Malagutti, esposa de Mário, a quem se colocou à disposição.

Nova diretoria

A cerimônia seguiu, com a posse dos novos membros da diretoria, que ficou composta por Mário Malagutti, presidente; Natalino Elídio da Silva, vice-presidente; Carlos Augusto Milan, como protocolo; Paulo Murarole, como secretário e Cláudio Machi, tesoureiro. Ainda foram nomeados José Luiz Morandin, como segundo protocolo; Valdecir de Andrade, como segundo secretário e José Geraldo Ramazotti, como segundo tesoureiro. Também foram nomeados Hélio Lopes de Almeida para a Administração do Clube; Laércio Rosseto para Desenvolvimento do Quadro Associativo; Tiago Harley Gonçalves, para Imagem Pública; Faislhe Doval Silva, para a Fundação Rotária; Nilton Machado para Projeto Humanitários; João Marcondes Júnior, para Novas Gerações; Carlos Augusto Milan para a Comissão de Adequação Tecnológica.

Mário

Mário Malagutti se disse feliz por assumir novamente o Rotary, observou que todos os Rotarys do mundo estão vivendo a dificuldade de prosseguir durante a pandemia, mas que são organizações muito necessárias neste momento para toda a comunidade. Recordou dos companheiros de Rotary da região que morreram em decorrência da Covid-19, dos vargengrandenses que também tiveram suas vidas tiradas pela doença, afirmando que muitos perderam pessoas próximas para a Covid. Destacou o impacto positivo que a vacina tem causado no combate à doença e que a normalidade deverá retornar em breve.

Ele ressaltou ainda o papel do Rotary em trabalhar pela comunidade, ajudando as entidades assistenciais de Vargem. Deu boas vindas aos novos colegas, afirmando que há muito trabalho a ser feito. “Não existe lugar melhor que o Rotary para exercer a vontade de fazer o bem”, afirmou.

Prefeito

Membro do Rotary, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) esteve na solenidade e falou aos presentes sobre o trabalho desenvolvido no combate à doença. Lembrou que apesar do impacto positivo da campanha de vacinação em Vargem, ainda há pessoas internadas no Hospital de Caridade com a Covid-19 e também em Unidades de Terapia Intensiva na região. Afirmou que é preciso seguir com as medidas de prevenção, como distanciamento, higienização das mãos e uso de máscaras e que a vacina é a única arma contra a doença, lembrando que não há medicamento que previne a Covid-19.

Governador Assistente

O governador assistente do Distrito 4590, do qual Vargem faz parte, Francisco Henrique Segeren, falou brevemente aos presentes, lembrando que em 15 meses aquela era a primeira reunião presencial que participava. Parabenizou Paulo Murarole pela condução do Rotary no último ano. “Não foi um período fácil, não só aqui, mas também para todos os Rotarys”, disse. Por fim, se colocou à disposição da nova presidência.

Encerramento

Por fim, Mário Malagutti agradeceu ao ex-presidente Paulo Murarole pelo trabalho, afirmando esperar que ele retorne à presidência em um momento mais tranquilo. Agradeceu às senhoras da Casa da Amizade pela parceria e dedicação e à Gazeta de Vargem Grande, por dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelo Rotary. Após o encerramento da solenidade, lembrou a todos que já estão em planejamento novos eventos beneficentes para as próximas semanas, pedindo o apoio de todos.

O então presidente Paulo Murarole entrega pin ao novo presidente Mário Lúcio Malagutti

Na Casa da Amizade, Sirlene Malagutti assume no lugar de Daniela

Ramazotti, junto aos novos companheiros Guilherme, Hélio e Valdecir