Brian é o buldogue francês que estrela a coluna Momento Pet dessa semana. O cãozinho da família Marini tem 2 anos e invadiu o coração de todos há um ano, enchendo a casa de amor.

“Ele morava em São Paulo, em um apartamento pequeno demais para as suas travessuras e então minha filha e o meu genro o trouxeram para a minha casa, aqui em Vargem Grande do Sul”, contou Elisabete Marini.

Ele come ração de boa qualidade, come frutas e adora cenoura cozida. “Ele ganha brindes quando obedece, porque ele é muito travesso”, brincou Elisabete. Brian tem seus brinquedos e adora escondê-los. “Às vezes ele esconde até atrás dos livros na estante”, contou.

O cãozinho também adora passear, seja na pracinha perto de casa ou na chácara da irmã de Elisabete, a Regina, que também adora brincar com ele.

Brian vai à veterinária com regularidade, e também toma banhos na clínica e recebe todos os cuidados necessários. “Ele é muito companheiro e muito dócil, adora ficar pertinho da gente. Ele já é parte da família e todos nós o amamos”, disse Elisabete.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp

(19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286

Fotos: Arquivo Pessoal