Prefeitura está renovando autorização de manejo

A reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande enviou algumas perguntas à prefeitura municipal sobre a questão envolvendo as capivaras na Barragem Eduíno Sbardelini, cujas respostas foram dadas pelo departamento de Agricultura e Meio Ambiente e também pela Vigilância em Saúde do município.

Gazeta: O que a prefeitura tem feito para controlar a população de capivaras na barragem? É permitido fazer alguma coisa, uma vez que se trata de animais silvestres?

Prefeitura: A Prefeitura está renovando a autorização do manejo das capivaras, devido à mudança de responsável técnico, enquanto as mesmas estão sendo cevadas para captura e sorologia. As capivaras são animais silvestres protegidos por lei, qualquer intervenção em seu manejo, habitat e em grupos de animais necessita de autorização do Ministério do Meio Ambiente, caso contrário caracteriza-se como crime ambiental.

Gazeta: Há também o controle dos carrapatos? O que tem sido feito para combater essas pragas?

Prefeitura: Os carrapatos aparecem no local independente da presença das capivaras. O manejo da vegetação ao redor da barragem, deixando a grama sempre aparada e baixa controla a sua incidência alterando o seu manejo. Vale lembrar que esta área é um manancial de captação de água para a população do município e toda intervenção na região requer cuidados e manejo ambientalmente corretos.

Gazeta: Com relação à sugestão do morador de fazer a limpeza das fezes das capivaras, existe alguma ação nesse sentido?

Prefeitura: A manutenção da limpeza do local é feita periodicamente, pelo Departamento de Serviços Urbanos e Rurais.

Em relação especialmente as capivaras a prefeitura em conjunto com o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e Departamento de Saúde, Vigilância em Saúde, estão realizando um projeto de manejo das capivaras, devidamente autorizado pelo Ministério do Meio Ambiente, para detectar, prevenir e tratar enfermidades que possam vir a acometer os animais e a população.

Fotos: Reportagem