Procurou vacina em lugar errado, foi orientado, mas ameaçou servidores

Um morador de Vargem Grande do Sul foi detido na manhã de quinta-feira, dia 29, por volta das 8h40, após ameaçar uma equipe de servidores públicos municipais, na sala de vacinação do Centro de Saúde. Segundo o relatado pela Guarda Civil Municipal, o cidadão foi até o local e pediu para ser vacinado contra a Covid-19.

Ele foi informado que a imunização não estava sendo aplicada naquele local, que os dias e locais de vacinação seguem cronograma estabelecido pela prefeitura e que ele deveria buscar informações e orientações na Vigilância Sanitária, que fica nas proximidades.

O homem ficou agitado e tirou uma faca de dentro da mochila, alegando que “para furar alguém não custaria nada” e fugiu do local. Quando a equipe da GCM chegou no Centro de Saúde, o suspeito não estava mais lá. A equipe saiu em sua busca e encontrou o suspeito cerca de 200 metros do local. Ele autorizou a revista, sendo localizada a faca citada pelas servidoras do Centro de Saúde.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência de ameaça e desacato contra as vítimas.