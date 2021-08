Quadrilha de venda de remédios abortivos foi presa em Casa Branca no dia 28

Seis pessoas ligadas à venda ilegal de remédios abortivos pela internet foram presas em Operação da Polícia Civil, comandada pela Delegacia Seccional de Polícia de Casa Branca, na madrugada de quarta-feira, dia 28.

As buscas tiverem início por volta de 1h, onde os policiais civis foram de Casa Branca rumo a São Paulo. Parte da quadrilha foi presa na Vila Brasilândia, Guarulhos e outras regiões da Capital.

As investigações tiveram início no Setor de Investigações Gerais (SIG) de Mococa e contou com o apoio operacional do Garra e GER da capital paulista, DISE de Casa Branca e policiais civis da região.

Na ação, que aconteceu em comunidades comandadas pelo tráfico de São Paulo, seis pessoas especializadas na venda ilegal de remédios abortivos pela internet foram pegas.

Além de drogas ilegais, sendo os medicamentos, também foram apreendidos celulares, computadores e um carro de luxo. As apreensões foram levadas à Delegacia de Polícia de Mococa e os seis presos ficaram à disposição da Justiça.