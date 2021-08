Tentou esconder porções de maconha debaixo da blusa e foi pego

Na manhã de quarta-feira, dia 28, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas no Jardim Dolores, durante patrulhamento.

Ao ver a equipe do cabo Salomão e soldado Teodorio, o garoto, já conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, tentou esconder algo que estava em sua mão esquerda dentro do bolso de sua blusa.

Na busca pessoal, foram encontradas quatro porções de maconha embaladas em plástico e prontas para venda, um celular e R$ 100,00. Próximo ao jovem havia um maço de cigarros vazio e dentro, foram localizadas mais duas porções de maconha.

O garoto confessou estar realizando o tráfico no local há vários dias. Ele foi levado ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou a voz de apreensão. Após o término da ocorrência, o jovem foi liberado para sua mãe.