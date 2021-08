Trio roubou veículo e abandonou no Jd. Santa Marta

Três rapazes roubaram um carro na sexta-feira, dia 23, e abandonaram o veículo, que foi devolvido à vítima. O cabo Thomaz e o soldado Amauri da Polícia Militar ouviram via rádio da Polícia Militar, por volta das 21h45, que um Gol branco havia sido roubado e que a vítima havia comparecido à Delegacia de Polícia Civil para registrar a ocorrência.

Diante das informações, eles passaram a patrulhar, buscando encontrar o carro, quando no Jardim Santa Marta, no cruzamento da Avenida Sargento Cassiano com a Rua Eugênio Milan, acharam o veículo ainda com o motor quente. O local foi preservado, sendo feito contato com a Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista e a perícia compareceu ao local.

O cabo Querino e o soldado César foram até a casa da vítima informar que o carro foi localizado. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de São João, onde foi colhida a versão da vítima, registrando o boletim de ocorrência de roubo, localização e entrega de veículo. Após o término, a vítima foi liberada e o veículo foi restituído.

O roubo

Segundo a vítima, ela foi abordada por três rapazes enquanto descia do carro. Um deles estava armado com um aparelho de choque, atordoando o rapaz. Em seguida, eles o jogaram para fora e levaram o veículo.