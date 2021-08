Vargem registra 60 casos de dengue no primeiro semestre

O número de casos de dengue em Vargem Grande do Sul neste ano chegou a 60, até a sexta-feira, dia 30, de acordo com a Prefeitura Municipal. Embora ainda seja um número alto, felizmente o total de casos positivos é 70% menor que o registrado no mesmo período em 2020, quando a cidade marcou 200 casos confirmados.

Até esta sexta, o Departamento Municipal de Saúde havia registrado 77 notificações, sendo 17 destas, negativo. Segundo o informado, em janeiro, duas pessoas contraíram a doença, em fevereiro apenas uma e em março, cinco.

Já em abril, o número de casos confirmados saltou para 24 e em maio foram mais 20. Em junho, com a chegada do inverno, os números de confirmados voltaram a cair, sendo oito pacientes no total.

No ano passado, a cidade chegou a 60 casos ainda em abril. Durante todo o ano, de acordo com a Saúde, 208 casos positivos foram registrados, sendo apenas oito casos confirmados de agosto a dezembro.

Em 2019, a cidade sofreu uma forte epidemia e registrou 436 casos de dengue. A cidade chegou à marca de 200 casos ainda em maio e o último caso confirmado foi no mês de julho.

Felizmente, é possível notar uma queda considerável nos números de casos positivos entre 2019, 2020 e 2021. O esperado, então, é que o número de casos registrados neste ano seja muito menor que o total do ano passado, já que o número de pessoas confirmadas a partir de agosto tende a ser menor.

Histórico

Em 2013, um dos piores anos da doença em Vargem, foram registrados 490 pacientes que tiveram a doença, com duas mortes. Foram 624 suspeitos notificados, sendo que desses, 490 se confirmaram – 221 homens e 269 mulheres.

Em 2010, foram registrados 34 casos de dengue na cidade. Em 2011, esse número foi reduzido para 9 e em 2012 apenas dois casos foram registrados em Vargem.