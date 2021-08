Banco do Povo de Casa Branca aumenta em 140% volume de empréstimos a empreendedores

O Banco do Povo de Casa Branca aumentou em 140% o valor de empréstimos entre março e julho deste ano, em comparação ao mesmo período de 2020. Neste primeiro semestre o banco emprestou um total de R$ 299.686,60, conforme divulgou a prefeitura da cidade vizinha.

Durante a pandemia, vários empresários buscaram por um método de garantir o valor necessário para continuar a investir em seus empreendimentos e manter a economia casabranquense aquecida. Somente em junho foram negociados R$ 148 mil, para 8 empresários. Ao todo, foram fechados 16 acordos no primeiro semestre de 2021, 19% a mais que o registrado neste período do ano anterior.

Condições para o crédito

Podem participar do programa os Microempreendedores Individuais (MEI), o Microempreendedor (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), Produtores Rurais, além de pessoas físicas que possuam algum negócio informal.

O financiamento, com limite de R$ 21 mil a cada empreendedor, tem como objetivo reforçar o capital de giro (compra de mercadorias e matérias-primas), ajudar na manutenção de veículos e máquinas e em investimentos, como compra de máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos destinados ao empreendimento. O empréstimo pode ser parcelado em até 36 vezes.

Para solicitação de empréstimos pelo Banco do Povo de Casa Branca ou outras informações, o empreendedor pode entrar em contato via Whatsapp pelo número (19) 3671-1203 e agendar o atendimento. Os funcionários da agência atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.