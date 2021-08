Dia de Campo da batata reúne empresas, estudantes e produtores da região

Com a presença de importantes atores do agronegócio, o Dia de Campo com enfoque na cultura da batata foi realizado na manhã do último sábado, dia 24, na Fazenda-Escola Unifeob. Foram cerca de dois hectares de plantação cultivados por diferentes empresas; produtores rurais e estudantes de toda a região puderam conhecer as últimas novidades em equipamentos, técnicas e produtos agrícolas.

O coordenador de Engenharia Agronômica, José Rodolfo Brandi, enfatiza a parceria das empresas participantes, Unifeob, Cooperativa dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul (Cooperbatata) e Associação dos Bataticultores de Vargem Grande do Sul (ABVGS). “Houve muito empenho para a gente conseguir caminhar com esse projeto, desde o planejamento prévio e implantação de toda a cultura. Foi um trabalho árduo, mas com o apoio de todos, chegou o grande dia”, disse.

Em março de 2020, o evento foi a última atividade em campo antes da necessidade de fechamento por conta da pandemia; agora, a edição de 2021 marca a volta às aulas presenciais. “O Dia de Campo mostra na prática tudo que a gente aprende em sala de aula, como o cultivo e o manejo, desde o plantio até a colheita”, avaliou a estudante de Engenharia Agronômica, Jéssica Pascoini. “Além disso, a relação com empresas possibilita a entrada no mercado de trabalho, um estágio, ampliar nosso networking”, avaliou.

Participam do evento com estandes montados no campo experimental e próximo às salas de aula da Fazenda-Escola as empresas: ICL (Compass), FMC Agrícola, Syngenta, UPL, Ihara, Yara Brasil, Cooperbatata, ABVGS, Thebe (Ebara), Bauer do Brasil, Perfect Flight, John Deere e Sicredi. “Hoje a cultura da batata na nossa região é a principal, plantamos por volta de 11 mil hectares”, contou o engenheiro agrônomo da Cooperbatata, Fábio de Oliveira. “Este projeto entre Cooperbatata e Unifeob é muito importante, porque a gente resgata inovações da cultura e ajuda a instituição trazendo informações para os estudantes e o corpo docente”, avaliou.

Impacto social

Os recursos provenientes da venda da produção serão revertidos para a Associação Setembro de Vargem Grande do Sul. “Estamos muito felizes com a iniciativa da Unifeob em parceria com as empresas”, afirmou Murilo Halla, presidente da Associação. “Nossa associação foi fundada há três anos e cuida de oito entidades locais, como o Hospital de Caridade, a Sociedade Humanitária e o Grupo Mão Amiga”, explicou.

Foco na aprendizagem

Neste sábado, dia 31, os estudantes de Engenharia Agronômica da Unifeob terão exclusividade no campo experimental para tirar dúvidas específicas. A ideia é não apenas concentrar a atenção nos aspectos técnicos do cultivo de batata, mas também evitar a ocorrência de possíveis aglomerações, caso o evento transcorresse somente em uma ocasião.

“Nosso foco é disseminar a informação. Nossos estudantes terão todo o acompanhamento sobre a cultura para complementar a teoria que já têm em sala de aula e poder visualizar a condução de uma lavoura no campo”, explicou o coordenador José Rodolfo. Para o professor de Agronomia, Ivan Mançanares, os futuros engenheiros agrônomos poderão conhecer todas as tecnologias desenvolvidas no campo experimental. “É uma oportunidade de ficarem cara a cara com as últimas novidades do mercado, como equipamentos, produtos e aplicações”, observou.

Estudante e coordenador do Grupo de Estudos em Sistemas de Produção (Gesp), Matheus Miquelutti garante que é uma grande oportunidade de capacitação, sobretudo em relação aos aspectos técnicos das atividades. “A gente aprende muito aqui, temos contato direto com o portfólio de cada empresa, ajudamos no cultivo, fazemos networking. Sem dúvidas, ninguém pode perder, é incrível”, finalizou.

Fotos: Divulgação/Unifeob

As atividades foram realizadas na Fazenda-Escola Unifeob de acordo com todos os protocolos de segurança