Gazeta informa os falecimentos

Faleceu Edson Carlos Becker, aos 46 anos de idade, no dia 23 de julho. Deixou a mãe Ana Maria da Silva Becker; a esposa Cintia Becker e o filho Gabriel, de 4 anos. Foi sepultado no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Edélcio Buzato, conhecido por Déco, aos 72 anos de idade, no dia 25 de julho. Deixa a esposa Neide da Costa Buzato; os filhos Simara, Simone e Lucas; os genros Tiago e Edmilson; os netos João Vítor e Luís Felipe; os irmãos Maurício, Luís Fernando, Luís Antônio e Plínio e sobrinhos. Foi sepultado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Pascoalina Miguel Paulino, aos 87 anos de idade, no dia 25 de julho; 51 dias após o falecimento de sua neta Daniele Paulino da Silva, de 34 anos. Era viúva, deixa os filhos Francisco, Maria Aparecida, Devani, Maria Sônia, João, Luís e Carmem; os genros Antônio, Wandik e Rovilson; as noras Carolina, Fátima, Dirce e Eliana; os netos César, Fábio, Patrícia, Fernanda, Derick, Rairond, Monise, Paula, Felipe, Jéssica e Lucas; deixou ainda os bisnetos Eduarda e Theo e a tataraneta Cecília. Foi sepultada no dia 26, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Mayer Leandro Pereira, aos 42 anos de idade, no dia 25 de julho. No dia seguinte, 26 de julho, também faleceu seu pai Noé Pereira da Silva, aos 65 anos de idade. O sepultamento de ambos ocorreu no dia 26, no Cemitério Parque das Acácias.

A família também perdeu Maria Donizetti Pereira da Silva, aos 62 anos de idade, no dia 22 de julho. Maria era esposa de Noé Pereira da Silva e mãe de Mayer. Seu sepultamento ocorreu no dia 22, também no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o comerciante José Taú Filho, aos 70 anos de idade, no dia 26 de julho. José Taú foi proprietário por mais de 30 anos, junto com sua esposa Marlene, da loja Taú Magazine, na rua do Comércio. Deixa a esposa Marlene Cottecco Taú; os filhos Erika e André; a nora Karina; os netos Yasmin, Yago, Diego, Lucas e Isabela. Foi sepultado no dia 27, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Vilma Alves da Cruz, aos 74 anos de idade, no dia 29 de julho. Era viúva de José Aurélio da Cruz; deixa os filhos Débora e Jaime; o genro Leandro e o neto Mateus. Foi sepultada no dia 30, no Cemitério da Saudade.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

