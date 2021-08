Quem fez o alistamento militar, deve seguir orientações por site

Os jovens que realizaram o alistamento militar entre 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021 devem acompanhar a sua situação através do site www.alistamento.eb.mil.br.

As datas agendadas para a seleção geral serão nos dias 2, 3 e 4 de agosto às 7h, no Tiro de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul, localizado no Recinto de Exposições “Christiano Dutra do Nascimento”.

O não comparecimento ocasionará a passagem da sua situação de alistado para Refratário, ficando o jovem em débito com o Serviço Militar, implicando no pagamento de multa e vinculação a classe de alistados de 2022.

O jovem que não conseguir acessar as informações pelo site deve procurar a Junta do Serviço Militar, localizado à Rua do Comércio, nº 584 – Centro, das 8h às 12h e das 14h às 17h, para receber as orientações.

Mais informações também pelos telefones: 3641-9000 – Junta do Serviço Militar com a secretária Ana Cláudia; 3641-0329, no Tiro de Guerra ou pelo celular 99974-7319, com o secretário cabo Medeiros.