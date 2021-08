Rapaz foi preso por incêndio criminoso em Águas da Prata

Em Águas da Prata, um rapaz foi preso por incêndio criminoso no domingo, dia 25, após colocar fogo em área próxima à rodovia SP-342, no km 248, sentido leste, no lado esquerdo, próximo ao bairro rural Santa Rita do Quartel.

A Polícia Militar foi informada por uma testemunha que um rapaz estava colocando fogo em uma mata pela rodovia. A equipe foi ao local e abordou o rapaz, sendo localizado dois isqueiros em um dos bolsos de sua jaqueta.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao rapaz, que permaneceu recolhido a cadeia pública de São João da Boa Vista. Dadas as proporções do alastro do fogo, foi solicitado apoio da Renovias e do Corpo de Bombeiros para combater as chamas.