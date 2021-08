Não é vereador de gabinete

Em sessão extraordinária na terça-feira, dia 27, o vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) se mostrou indignado com uma ligação que recebeu na última semana a respeito de um requerimento enviado ao Chefe do Executivo. O vereador explicou que não estava questionando a índole dos envolvidos, apenas queria mais subsídios sobre o contrato com a empresa. Ele externou que não aceita que coloquem mordaça na boca de vereador, pediu respeito e pontuou que não adianta o Executivo ficar bravo, pois ele não é vereador de gabinete.

Areia para o Hospital

Ainda na sessão, o presidente da Câmara, Celso Itaroti (PTB), comentou também sobre um requerimento a respeito da areia da Barragem Eduíno Sbardellini, que foi destinada ao Hospital, onde os mil metros foram doados e foram pedidos mais mil. Ele pontuou que o metro cúbico foi vendido por R$ 38,00 para três pessoas, sendo um empresário e duas pessoas do ramo de areia. Em sua opinião, o metro cúbico deveria ter sido vendido por um preço maior, visando ajudar ainda mais ao Hospital, ou então, que populares também pudessem comprar a areia para usar em suas obras. Itaroti disse ainda que a areia também deveria ser doada para outras entidades para ajudar mais a população ou obter um lucro maior.

Casa da Agricultura

Uma das principais referências em Vargem nas últimas cinco décadas, a Casa da Agricultura desde setembro de 2019 está com atendimento em sistema de plantão na cidade. A volta das atividades diárias no órgão, vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, é uma demanda dos produtores rurais do município desde essa interrupção e já foi também debatida na Câmara Municipal. A prefeitura também informou que tem se empenhado junto ao Estado para a retomada da prestação de serviços regularmente no local, inclusive propondo que o município assumisse a Casa da Agricultura.

Prefeitura ainda aguarda resposta

Em março, a Gazeta fez uma reportagem sobre a situação da Casa da Agricultura e a prefeitura informou sobre a intenção de assumir o órgão, explicando que já realizou concurso público para engenheiro agrônomo, com objetivo de dar assistência aos agricultores do município, sendo que encaminhou um ofício cobrando urgência da Secretaria de Agricultura. A Gazeta questionou o Executivo se houve alguma novidade com relação à Casa da Agricultura e a prefeitura respondeu que ainda não obteve posicionamento com relação ao ofício enviado para a Secretaria de Agricultura. O município relatou também que está cobrando com urgência um posicionamento sobre o pedido.