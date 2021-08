Polícia Civil prende procurado por homicídio, roubo e tráfico

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, sob o somando do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, localizou e prendeu no final da tarde desta quarta-feira, dia 4, um homem procurado por crimes como roubo, homicídio e posse de armas, pelo Estado de Minas Gerais.

Segundo o informado à Gazeta de Vargem Grande, o setor de investigações da Polícia Civil vargengrandense há alguns meses vinha realizando ações para apurar informações de que um homem conhecido por “Tio Zé”, membro de uma facção criminosa, estaria escondido na cidade, realizando o tráfico de drogas.

O delegado Antônio Carlos informou que até então, não havia detalhes de sua qualificação. Porém a Polícia Civil levantou que contra ele, havia mandados de prisão por crimes de roubo, homicídio e posse/porte de armas emitidos pelo Estado de Minas Gerais. No início desta semana, a equipe apurou que o suspeito poderia estar residindo em um imóvel no interior de uma olaria, na Vila Santana.

Foram realizadas algumas diligências naquele local, sendo que nesta quarta-feira, por volta das 17h, enquanto a equipe mantinha o local sob vigilância, os policiais avistaram um homem desconhecido no quintal de uma residência, fechada por portão de grades. Acreditando que poderia ser a pessoa procurada, a equipe se aproximou e pediu que ele se identificasse. Porém, aproveitando que o portão estava trancado, o suspeito correu para dentro do imóvel, pulou por uma janela dos fundos, escapando do local.

Os policiais entraram no imóvel e encontraram diversas porções de drogas e apetrechos para fracionar, pesar e embalar os entorpecentes, além de celulares, documentos e anotações relacionadas ao tráfico. “Em seguida, realizamos novas diligências e acabamos localizando aquele indivíduo escondido debaixo de uma pia em uma residência há alguns quarteirões dali”, contou o delegado.

Mandados de prisão

Após ser devidamente identificado, o homem assumiu ser o dono das drogas e dos objetos encontrados. Durante pesquisas juntos aos sistemas de informações da Polícia Civil, foi constatado que ele era procurado da Justiça da Comarca de Guaxupé (MG), tendo contra ele dois mandados de prisão, um por prisão preventiva por tráfico de drogas e outro por condenação de 19 anos e 4 meses de reclusão por crimes de roubo, homicídio e porte/posse de arma de fogo.

Após ser preso em flagrante por crime de tráfico de drogas, foi encaminhado à cadeia pública de São João da Boa Vista.

Apreensões

Ao todo, durante a ocorrência, a Polícia Civil de Vargem apreendeu 41 porções de cocaína, 49 porções de maconha, 1 tablete de cocaína, 1/2 tijolo de maconha, 1 pé de maconha plantado em um vaso, 1 balança, 2 aparelhos celulares, 1 rolo de papel filme, 1 machadinha, 1 faca, 2 carteiras de trabalho, 1 relógio, 1 pacote de bicarbonato de sódio, 1 rolo de fita crepe, 3 pedaços de papéis com anotações relacionadas ao tráfico de drogas e 2 chips.

Foto: Polícia Civil

Legenda: Foram apreendidas 49 porções de maconha, 41 de cocaína, um tablete de cocaína, meio tijolo de maconha, um pé de maconha plantado e muitos objetos relacionados ao tráfico