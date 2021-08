Ciclovia na represa Eduíno Sbardellini ganha adeptos

A represa Eduíno Sbardellini, ponto turístico de Vargem Grande do Sul, recebeu em 2019, conforme ressaltou a prefeitura, várias obras de infraestrutura, como a pavimentação, ampliação de calçada e a implantação de uma ciclovia, em torno do anel externo.

As ciclovias são realidade em vários municípios do país e seguindo esta tendência, a fim de incentivar cada vez mais a utilização de bicicletas, a prefeitura de Vargem Grande do Sul ressaltou que construiu na represa uma ciclovia de 2.3 km, que ganhou muitos adeptos.

De acordo com o Executivo, o objetivo é incentivar cada vez mais as pessoas a utilizarem as bicicletas como meio de transporte, diminuindo o trânsito de veículos automotores, consequentemente diminuindo o consumo de combustíveis fósseis, como a gasolina, e a poluição do ar.

Segundo o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente para cada quilômetro rodado de um veículo são emitidos de 130 a 150 gramas de dióxido de Carbono (CO2), e aproveitando que a prática de esportes está em alta, é possível unir o útil ao agradável. A pessoa utiliza a bicicleta como meio de transporte e ainda pratica esporte ao mesmo tempo.

Os especialistas destacam que entre os benefícios para a saúde física e mental para quem pratica o ciclismo estão a melhora o condicionamento físico, combate a doenças cardiovasculares, aumento da imunidade, diminuição do estresse diário, aumento do fôlego, liberação de hormônios, além de garantir contato com a natureza.