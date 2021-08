Gente e Fatos

Milton

O diretor da CM Engenharia, Milton Corali brinda a chegada da nova idade na terça-feira, dia 10, recebendo os cumprimentos da esposa Bruna e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Lucas

O fisioterapeuta Lucas Romano Baizi brindou a passagem de seu aniversário na quarta-feira, dia 4, quando recebeu o carinho especial de seus pais Sérgio e Lena, das irmãs Michele e Laís, da namorada Marcela, junto na foto, demais familiares, amigos e clientes. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Paula

A empresária Ana Paula Arrigoni Ferri, do Supermercado Estrela, aniversaria na quarta-feira, dia 11, quando recebe todo o carinho do marido dr. Antônio Carlos, dos filhos Pedro e Maria Elisa, demais familiares e equipe de trabalho. Foto: Arquivo Pessoal

Vitor

O assistente administrativo T.I., Vitor Antônio Rotha Soares troca de idade na terça-feira, dia 10, quando recebe as felicitações da mãe Lucimar, do padrasto Luís Henrique, dos tios Luciana e Wesley, dos primos Isabela e Felipe, da avó Cleminda e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

João

O músico João Gabriel da Silva Cunha Marquesini trocou de idade na quarta-feira, dia 4, quando recebeu os parabéns da mãe Ângela, dos familiares, amigos e colegas da música. Foto: Arquivo Pessoal

Bruna

A estudante Bruna Costa Calado estreia a nova idade neste domingo, dia 8, recebendo o carinho dos pais Eliana e Joe, do namorado Vitor, da tia Luciana, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Joice

A empresária Joice Romão Mineli, proprietária da Malú Magazine, brinda a chegada dos seus 35 anos na quarta-feira, dia 11, recebendo o carinho do marido e dos filhos. Foto: Arquivo Pessoal

Viviani

A cabeleireira Viviani Pereira brinda a chegada da nova idade neste domingo, dia 8, junto aos pais Veni e Celso, aos filhos Débora, Miguel e David e da netinha Ana Lívia. Foto: Arquivo Pessoal

Sirlene

Em São João da Boa Vista, onde reside, Sirlene Aparecida Nogueira comemorou a chegada de mais um aniversário, na quinta-feira, dia 5. Os parabéns ficaram por conta dos amigos e familiares em especial do filho João Pedro. Foto: Arquivo Pessoal

Henrique

O empresário Henrique Américo troca de idade na quinta-feira, dia 12, quando recebe os cumprimentos da esposa, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Adriano

O torneiro CNC, Adriano Bortoluci da Silva comemora a passagem de seu aniversário na quinta-feira, dia 12, quando recebe os cumprimentos da esposa Daiane e dos filhos Monique e Kauan. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Caroline

A estudante Ana Caroline Dell’Acqua festeja a chegada da nova idade na terça-feira, dia 10. A frente das felicitações estão os avós e o namorado Ronald. Foto: Arquivo Pessoal

Thais

A jornalista Thais Aparecida de Mello Barion estreia a nova idade na quinta-feira, dia 12, quando recebe as felicitações dos pais Rosângela e Luís e da irmã Samanta. Foto: Arquivo Pessoal

Elisângela

A estudante de psicologia Elisângela Figueiredo do Carmo celebra seu aniversário na quarta-feira, dia 11, quando recebe os cumprimentos do marido Adriano, do filho Joaquim, dos irmãos Renata e Marcelo e do cunhado Bill. Foto: Arquivo Pessoal

Júlia

Na quarta-feira, dia 11, Júlia Pirola festeja a chegada dos seus 10 anos e recebe o abraço da mãe Roseane, dos irmãos Pedro e Murillo e da avó Marly. Foto: Arquivo Pessoal

Miguel

Em Sorocaba, onde reside, na quinta-feira, dia 12, Miguel de Paiva João Scotto comemora seu 10º aniversário e recebe os parabéns dos pais Gabriela e Rafael, dos avós Márcia, Maurício, Eduardo e Luciana e dos padrinhos Júlia e Matheus. Foto: Arquivo Pessoal

Fernando

O operador de caixa e atendente de farmácia Fernando Raphael brinda a chegada da nova idade neste domingo, dia 8, quando recebe os cumprimentos de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Nathália

Nathália Aliende Rodrigues aniversaria na sexta-feira, dia 13, quando recebe os cumprimentos do marido Lin, dos filhos Márcio, Paula e Andréa, dos netos Victor, Malu e Jade, dos genros Jefy e Igor e da nora Letícia. Foto: Arquivo Pessoal

Angelino Jr.

O fotógrafo Angelino Júnior, aniversaria nesta terça-feira, dia 10, quando recebe os cumprimentos de seus familiares, amigos, em especial da noiva Caroline. Foto: Arquivo Pessoal

Liandra

Liandra Tamires Barbosa comemora seu aniversário na quinta-feira, dia 12, junto a mãe Érika e ao filho Pedro Henrique. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Eduarda

Maria Eduarda de Andrade Cossi celebrou seu aniversário de 8 anos no último dia 29, quando recebeu o abraço especial dos pais Luciane e Fábio, da irmã Fefê, dos avós Hildebrando e Selma, dos padrinhos Marcos e Homéria, dos tios André e Kelly, dos primos Ge e João Pedro e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Mateus e João Pedro

Em Araraquara, onde reside, Mateus Moneda Manoel comemora na quinta-feira, próxima, dia 12, a chegada de seu aniversário. No comecinho do mês, dia 02, seu filho João Pedro apagou sua 4ª velinha, com toda atenção da mamãe Nathália. De Vargem seguiu as mensagens dos avós Fátima e Assis, amigos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Casamento de Angélica Cláudia Patrone Reis e Thiago Casaca Reis

Fotos: Angelino Jr.

Na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, foi celebrada a cerimonia de casamento de Angélica Cláudia Patrone Reis e Thiago Casaca Reis, no dia 31 de julho, pelo padre Antônio.

Angélica é filha de Elisabete Gomes e Josué Donizete Patrone; o noivo é filho de Maria Elizabeth Casaca Reis e Hélio Castro Reis.

A recepção aos familiares aconteceu no sítio Refúgio dos Pássaros em Casa Branca, com o dj Marquinho Coracini e Asas Show. O casal seguiu viagem em lua de mel para Goiás

João

O administrador João Paulo Gregório Longuini celebrou a chegada da nova idade no domingo, dia 1º, quando recebeu as felicitações dos pais Fátima e José Geraldo, da namorada Heloísa e do irmão Miguel